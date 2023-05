El acelerado progreso de Isabel Flores en el Karting

Isabel Flores es una rafaelina de 13 años de edad, estudiante de primer año de la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional “Guillermo Lehmann” y apasionada por el deporte motor. Desde hace algo más de un año comenzó a experimentar la disciplina aprendiendo a conducir un karting de competición, hasta que a mediados del año pasado se lanzó a correr en competencias oficiales del karting provincial, donde lo hace con un karting con motor 4T 150c.c. en la categoría 4T Junior del Certamen Santafesino de Karting y 4T Juvenil del Open Kart Santafesino, categorías que reúnen aproximadamente 20 pilotos cada una entre 12 y 16 años de edad y corren en circuitos de tierra, entre ellos los ubicados en la ciudad de Esperanza, Frank, Humboldt, San Mariano, Santa Clara de Buena Vista, San Carlos Sud, El Trebol, Ramona, San Jerónimo Norte, Suardi, entre otros.

Isabel está transitando por un progreso notable y acelerado, obteniendo el tercer puesto en la copa de verano 2022-2023, esto se dio a pocos meses de debutar y compitiendo a la par de pilotos de años de experiencia. Actualmente se ubica en los puestos 3 y 7 en los campeonatos de los que participa.

El avance no es fruto de la casualidad, Isabel se tomó con seriedad la actividad que practica y lo hace con disciplina y mucho esfuerzo. Lo suyo no se acaba con la salida a pista los fines de semana de competencia, sino que asiste a una escuela de pilotos y es miembro de ese equipo, se trata del MB1 Racing Kart, cuyo jefe de equipo es el varias veces campeón de distintas categorías Matías Bonvin, donde recibe la capacitación que la llevó a posicionarla donde hoy se encuentra.

Sus actividades cuentan con el apoyo y seguimiento de un psicólogo deportivo, posee planes de alimentación acordes a la actividad que realiza, entrenamiento físico con profesores especializados en la preparación de pilotos de carrera y prácticas de karting que se realiza en el Kartódromo de la ciudad de Sunchales durante los días de semana o fines de semana donde no hay carreras. Todo lo que realiza es en gran medida gracias al aporte de su principal Sponsor, la Agencia de Seguridad Privada Segury-Raf SRL. Quien quiera observar lo que hace puede hacerlo ingresando a la red social Instagram y dirigirse a las cuentas @isabel_flores_piloto y/o @mb1_radingkart.