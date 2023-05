Crecen los embarques de carne pero a menor valor

Según datos oficiales, en el acumulado de enero a abril, las exportaciones argentinas alcanzaron un total de 298.000 toneladas equivalentes, volumen que no solo supera en un 13% lo exportado en igual período del año pasado, sino que a su vez marca el primer cuatrimestre de mayor volumen antes registrado.

Sin embargo, en materia de precios, el mercado no parece mostrar la misma pujanza. El valor promedio de lo exportado durante el primer cuatrimestre del año resulta en USD 4.267 por tonelada producto, reflejando una caída del 27% en relación al primer cuatrimestre de 2022.

El valor medio por tonelada exportada en abril de este año se sitúa en los USD 4.474 por tonelada producto, muy lejos del récord de USD 6.300 alcanzado un año atrás (-29%), previo al recrudecimiento de la crisis sanitaria en China.



CHINA, EL TERMÓMETRO DEL COMERCIO

No es casual que los grandes saltos en materia de precios respondan en gran medida a movimientos relacionados con el mercado chino.

A partir de 2018, China precipita su irrupción en el comercio de carne vacuna a causa de la Peste Porcina Africana. Desde entonces, nada de lo que este país haga resulta indiferente al comercio de carne argentina, siendo actualmente el mercado que absorbe tres cuartas partes de las exportaciones.

Para tomar dimensión de este recorrido, China previo al 2018 importaba, según datos del USDA, 900 mil toneladas de carne vacuna al año para abastecer el 12,5% de su consumo local. Este año, 2023, según las proyecciones del mismo organismo, China importaría un total de 3,5 millones de carne vacuna, para abastecer el 32,5% de un consumo local 50% superior al registrado previo a la crisis de la PPA.

En este contexto, la carne vacuna pasó a representar el 10% de su consumo total -incluyendo cerdo-pollo-vacuno-al 13% actual, lógicamente detrás de la carne de cerdo que sigue siendo la proteína animal más consumida por los chinos (69%) -excluyendo el pescado- pese a haber contraído su participación en este mismo lapso de tiempo en más de 6 puntos porcentuales, absorbidos mayoritariamente por la proteína vacuna, desplazando a EE.UU. como principal comprador mundial de este tipo de carne, absorbiendo actualmente más de un tercio (34%) del comercio mundial de carne vacuna.

En la reciente SIAL de Shangai los testimonios argentinos dijeron que los importadores siguen muy golpeados en su poder de compra, tras el cierre masivo de restaurantes y comercios de alimentos el año pasado. A su vez, advierten que sigue habiendo un elevado stock acumulado en los canales de distribución.



EL HORIZONTE DE LOS PRÓXIMOS MESES

A nivel local, la elevada oferta de vacas que sigue saliendo a causa de la seca exacerba aún más esta presión, siendo China el principal comprador de este tipo de hacienda. En este contexto, durante el último año, el precio que recibió el productor local por la vaca con destino a faena perdió en términos reales un 45% de su valor.

Según los analistas de la cadena, los próximos tres a cuatro meses no parecen ser los propicios para revertir esta tendencia. Estacionalmente, desde abril hasta mediados de agosto la salida de vacas tiende a ser más elevada y este año, los números de faena de los primeros cuatro meses ya marca un importante incremento interanual (+27%).

En definitiva, tanto por factores de oferta como por comportamiento de la demanda, recién hacia los últimos meses del año tendríamos una ventana de posible recuperación de valores en este mercado, cuyo desarrollo impacta sobre tres cuartas partes de nuestra exportación total.