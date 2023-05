Matías Fissore sobre el día que Atlético mandó al descenso a Colón: “Son partidos que te marcan”

Matías Fissore forma parte de ese selecto grupo de futbolistas que se ganaron el corazón de los hinchas de Atlético de Rafaela. Además de lo que dio, y sigue dando como jugador, ama los colores y siempre habla bien del club. Es uno de los queridos por todo el pueblo cremoso. Fue parte del plantel que logró el segundo ascenso a la Primera División, que este 21 de mayo cumplió 12 años. Estuvo en el desempate en Arroyito ante Colón de Santa Fe, y hoy, a 9 años de aquel partido histórico, señala: “Son fechas que siempre se recuerdan, han marcado antecedentes en la historia del club y por suerte a uno le tocó estar”.

“Ese partido desempate contra Colón te marcan un poco, uno fue parte y son fechas que siempre uno recuerda”, agregó el cordobés de 32 años, nacido en San Marcos Sud.

Los flashes que se vienen son imborrable: “Recuerdo ya el partido con Arsenal, en Sarandí, nos juntamos después del pitazo final con unos auriculares, en una ronda y esperábamos el resultado de la cancha de Colón y se dio que teníamos que jugar un partido de desempate. Hubo algo muy especial, cuando llegamos al vestuario el optimismo de todo el grupo fue muy bueno, yo creo que fue una de las claves. Sumado a esto, la concentración en Rosario fue muy larga, cada dos horas te levantabas de la cama, no se podía consumar el sueño, fueron momentos bastantes largos. Camino al estadio se vivía todo de una manera muy especial, cantando, sintiendo ese partido de una manera muy diferente a cómo se fueron dando en el campeonato. Fue también esa llegada al estadio con toda la gente de Colón que nos vio golpeando los vidrios, saltando, ya se empezó a generar una buena vibra que se trasladó al partido”.

A la hora de referirse al encuentro, Fissore indicó: “El partido fue bastante trabado, se jugaba mucho. Fue un día muy lindo, el después (risas), por cómo se dio y hoy nos genera una gran satisfacción pero no fue fácil. Ese partido decidía muchas cosas y ante un rival que sabemos la rivalidad que se tiene; no era un partido por el descenso más, era mucho lo que estaba en juego”.

Partícipe de la jugada del gol de Rodrigo Depetris, relata: “Lucas (Albertengo) corre una pelota que parecía que estaba perdida, fue fundamental esa corrida, y todo el desenlace de la jugada. El tirar el centro al segundo palo donde la toma Canuhé y vuelve a meter la pelota para el cabezazo de Roly”.

Y a la hora de correr para festejar, Fissore fue el primero en llegar a Depetris. “En esa jugada, en unos pases previos, quedábamos cerca, él termina definiendo de cabeza. Fueron muchas cosas, compartimos inferiores, muchos recuerdos de pelearla, lograr cosas con el club que nos dio todas las herramientas para ser profesionales, fue muy especial”.

Y por último, Matías Fissore contó: “Es un día que recuerdo mucho y nunca se quieren jugar esa clase de partidos por un descenso, es lo que nos tocó, salió bien y el hincha de Atlético también lo disfruta como un logro, como fueron los ascensos, ser parte de este hecho histórico es muy lindo”.