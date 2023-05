La 'Crema' y un recuerdo imborrable

Sábado 24 de mayo de 2014. Estadio Gigante de Arroyito. 14hs. Único partido. Atlético de Rafaela. Colón de Santa Fe. Ese día, en ese escenario y a esa hora, la ‘Crema’ y el ‘Sabalero’ se enfrentaban para desempatar y definir el tercer y último descendido de la temporada del fútbol grande de nuestro país a la Primera B Nacional. El que perdía iba a acompañar a Argentinos Juniors y All Boys, que ya habían perdido la categoría.

El encuentro se disputó con un marco estupendo, con las dos hinchadas, cuando por aquellos tiempos (como en estos) el público visitante no podía acudir a los encuentros. El arbitraje estuvo a cargo de Diego Abal.

Colón y Atlético llegaron a dicha instancia luego de haber igualado en el acumulado de puntos de la tabla de promedios con 142 unidades (coeficiente de 1,245), con ventaja sobre los que ya habían descendido All Boys (1,157) y Argentinos (1,105).

El reglamento de AFA indicaba que en caso de igualdad al cabo del tiempo reglamentario se debía jugar un tiempo suplementario de treinta minutos en dos períodos de quince y de subsistir la igualdad, la definición se daría mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

El operativo de seguridad contó con unos 500 efectivos.

¿El resultado? Ganó Atlético de Rafaela con un golazo de Rodrigo Depetris, de cabeza, a los 11 minutos del segundo tiempo.

Así, el equipo que dirigía Jorge Burruchaga, lograba el objetivo de permanencia en una ‘final’ en la cual fue un merecido ganador, siendo superior a Colón. Aquel equipo de Diego Osella (actual técnico de Chaco For Ever, al cuál Atlético el viene de ganar) llegó a estar puntero durante 13 fechas en el torneo Final pero no alcanzó para revertir todo lo malo que acarreaba en las temporadas anteriores. Y así, Atlético de Rafaela ‘mandaba’ al descenso a Colón de Santa Fe.