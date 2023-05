Mársico presentó la lista con la que buscará su reelección en el Concejo

El PDP Rafaela presentó ayer en sociedad, en el Comité "Armando Borgna" de calle Maipú 495, a los integrantes de la lista partidaria de precandidatos al Concejo Municipal para las próximas elecciones, la cuál es encabezada por Lisandro Mársico, quien irá por una nueva reelección. Se trata de la lista "Poder del Pueblo" que competirá en las internas del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". El espacio no cuenta con un candidato propio para la categoría de intendente, por lo que apoyarán en esa elección al radical Leonardo Viotti, quien fue especialmente invitado a la presentación.

Durante la conferencia de prensa, Mársico explicó, en el inicio de la charla con los medios locales, que "nosotros vamos a apoyar, como precandidato a intendente de Rafaela, a Leonardo Viotti. También vamos a apoyar y a trabajar para que Gonzalo Aira sea senador departamental y para que Maximiliano Pullaro sea el gobernador de Santa Fe. Esa es la línea de trabajo y de apoyos que decidimos en este comité, donde lo hicimos de manera independiente y sin ninguna presión.

Quiero presentar a quienes me van a acompañar en este camino, que parece corto pero que es arduo, donde la mayoría ya tienen experiencia en campaña. Ellos son Carla Boidi, arquitecta, secretaria de bloque en el Concejo y ex candidata a concejal en 2011; Pablo Miassi, abogado; Sandra Gilli, comerciante e integrante de Mujeres Progresistas; Javier Grande, comerciante y ex presidente del barrio Guemes y de la FEV, y Mariana Bertolín, docente particular y ex presidebta del barrio San Martín; Mario Sartorio, docente y que por primera vez integra una lista, y por último Fabiana Álvarez, couch e instructora de fitness e integrante de instituciones intermedias. Este grupo de gente conoce la realidad de Rafaela y los problemas y necesidades que tienen los distintos sectores de la ciudad".

A continuación, y en cuanto a los temas que se irán abordando con la campaña, el edil expresó que "coincidimos con nuestro candidato a intendente, donde aspiramos a gobernar la ciudad, donde entendemos que es el líder y candidato natural. Lo conocí un poco más cuando fui compañero de él en el Concejo, donde vi su crecimiento, no solo político, sino también como líder. Sé que gobernar no es lo mismo que legislar, los dos lo tenemos claro, pero tenemos que hacer foco en muchas falencias que hoy tiene la ciudad. Debemos imponer el tema del desarrollo social, ya que la ciudad no pude tener un crecimiento desordenado tal como la tenemos hoy, hablamos también del desarrollo humano de las primeras infancias y que está relacionado con la inseguridad que vivimos hoy, y si hacemos un trabajo más profundo en esa área nos llevaría a resultados más exitosos. Creo que se pueden recuperar a más niños que comienzan a delinquir y a drogarse si el trabajo en el área fuera más profundo. Creo que los resultados hubieran sido otros durante los últimos 30 años si se lo hubiera encarado de otra manera. También queremos una ciudad inclusiva para gente que tiene problemas motrices, con un transporte público. Evidentemente, este gobierno, que ha hechos cosas bien, no ha podido solucionar este problema de los rafaelinos. Otro de los objetivos que tenemos es recuperar los espacios públicos, donde después de 50 años se renovaron los juegos de algunas plazas. Y lógicamente, aspiramos a una ciudad segura, donde entendemos que deben reforzarse todos los insumos de prevención, algo que este gobierno lo dejó, que es el dispositivo multiagencial. Obviamente, no iba a funcionar porque se trabaja en conjunto con los fiscales, y en donde el intendente, por muchos años, no se habló con el fiscal anterior. Nosotros creemos que se puede trabajar en conjunto con los fiscales, y podemos potenciar también el Centro de Monitoreo municipal y los mecanismos de prevención que sirven para combatir el delito. En este sentido, los resultados no son buenos y queremos un cambio de modelo que de mejores resultados. Por eso le pedimos a la gente, que después de 30 años, nos acompañe, porque es bueno intentar otra alternativa seria. Y también está el tema de las mesas barriales con los jueces y fuerzas de seguridad, que son una alternativa para la prevención que tienen los vecinos. También tenemos que trabajar en la conectividad, donde presentamos una idea de bicisendas. Falta mucho por hacer y queremos completar ese trabajo".



LOS EJES DE VIOTTI

Una vez finalizada la conferencia, Viotti explicó los ejes principales de su candidatura, y mencionó que "este es el resultado de un trabajo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Tenemos una muy buena relación con Lisandro y es un gusto poder acompañarlo en este nuevo desafío. Y recibir el apoyo de ellos para mi candidatura a intendente de Rafaela también es muy bueno. Ya estamos planificando con el equipo los ejes principales que vamos a abordar para la ciudad, donde queremos que Rafaela esté mejor. La ciudad está bien en muchos aspectos, pero podría estar mucho mejor, sobre todo en materia de seguridad, donde tenemos un intendente pasivo, que no realiza las gestiones y no hace lo que debe hacer. Y vamos a poner al frente del vecino, un candidato a intendente que se va a poner al frente en seguridad y a reclamar lo que hay que reclamar, abordando y articulando temas entre lo local con lo provincial y también con la justicia, trabajando de manera mancomunada. Y dentro de ese plan, vamos a invertir fuertemente en tecnología, en capacitar más a la GUR y darle más herramientas. También vamos a trabajar en problemáticas sociales, como las drogas, y trabajar con las instituciones para evitar hechos violentos. Otro de los grandes ejes será potenciar a Rafaela como lo que es, una ciudad productiva, que da empleo, oportunidades. También vamos a hacer mucho hincapié en el entramado educativo. Otro gran eje es tener un municipio más moderno, ágil, dinámico y más cercano al vecino y más austero, porque tenemos mucho gasto político con un gabinete grande. También tenemos ideas en materia de ambiente, social, deportiva, educativa, adultos mayores, niñez, juventudes, nocturnidad, espacios verdes, urbanismo, todo con un equipo de personas preparadas para poder llevarlos adelante".