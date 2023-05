Argentina goleó y está en octavos

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La Selección argentina Sub 20 selló anoche su clasificación a octavos de final del Mundial de la categoría tras golear por 3 a 0 a Guatemala, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha del Grupo A.

Alejo Veliz abrió la cuenta para la "Albiceleste" a los 16 minutos de la primera parte, mientras que Luka romero, a los 20 de la segunda etapa, y Máximo Perrone, a los 52, redondearon la holgada victoria.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Carlos Santos, a los 11 minutos del complemento, en el elenco centroamericano, y Tomás Avilés, a los 38 del mismo período en el conjunto nacional.

De esta manera, la Selección argentina es líder del Grupo A, con 6 puntos, Nueva Zelanda es escolta, con 4, luego viene Uzbekistán con 1 y cierra Guatemala sin unidades.

La tercera y última fecha de la zona se llevará a cabo el viernes a las 18:00 cuando el equipo albiceleste enfrente en San Juan a Nueva Zelanda para defender el primer lugar, mientras que el equipo asiático se medirá con el de Centroamérica, en Santiago del Estero, para intentar quedar segundo.



OTROS PARTIDOS. Ecuador 2 - Eslovaquia 1, Uzbekistan 2 - Nueva Zelanda 2, Estados Unidos 3 - Fiji 0. JUEGAN HOY. 15hs Senegal vs Israel, Italia vs Nigeria, 18hs Japón vs Colombia, Brasil vs República Dominicana.



Formaciones y síntesis:



Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Árbitro: Halil Umut Meler ( Turquía ).



Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Tomás Avilés, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni; Matías Soulé, Alejo Veliz y Juan Gauto. DT: Javier Mascherano.



Guatemala: Jorge Moreno; Arián Recinos, Andy Domínguez, Jonathan Franco, Jeshua Urizar; Carlos Santos, Néstor Cabrera, Arquímedes Ordonez; Figo Montaño, Jefry Bantes y Rudy Muñoz. DT: Rafael Loredo.



Gol en el primer tiempo: 16m Veliz (A).

Goles en el segundo tiempo: 20m Romero (A); 52m Perrone (A).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Allan Juárez por Muñoz (G); 12m Luka Romero por Soulé (A), Román Vega por Barco (A) e Ignacio Maestro Puch por Veliz (A); 23m Gino Infantino por Carboni (A); 25m Edy Palencia por Recinos (G) y Daniel Cardoza por Bantes (G); 27m Federico Redondo por Gómez (A); 31m Mathius Gaitán por Cabrera (G); 41m Randall Corado por Montaño (G).



Incidencias en el segundo tiempo: 11m expulsado Santos (G); 38m expulsado Avilés (A).