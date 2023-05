Recordaron la importancia de sostener cuidados del sol

La Agencia de Control del Cáncer recordó este martes, en el Día Mundial de la prevención del Melanoma, la importancia de incorporar hábitos de cuidados para evitar este tipo de cáncer de piel, el menos frecuente pero más agresivo. El último informe de Morbimortalidad por cáncer presentado pocos días atrás por la Agencia provincial detalla que cada año mueren un promedio de 49 personas en la provincia por este tipo de cáncer.

Es que si bien el cáncer de piel es el más común entre todos los tipos de cáncer. El melanoma conforma un mínimo porcentaje de los casos de cáncer de piel, pero causa la gran mayoría de las muertes por este tipo de cáncer, recordaron desde la Agencia provincial y brindaron datos epidemiológicos actualizados.

En el período 2013-2017 el Registro de Cáncer de Santa Fe registró 879 casos de cáncer de piel melanoma, el 11.3% del total de los diagnósticos de cáncer de piel registrados en la provincia durante ese período. El promedio de casos de melanoma al año es de 176 casos. A su vez el mismo informe de Morbimortalidad señala que en década 2010-2019 se registraron un promedio anual de 49 defunciones por melanoma para ambos sexos en toda la provincia.

En general, el melanoma es más común en los hombres, pero en las personas menores de 50 años, las tasas son más altas en las mujeres que en los hombres, explica el informe provincial.

“El riesgo de padecer melanoma aumenta a medida que las personas envejecen, pero el melanoma no es poco común incluso entre las personas menores de 30 años. De hecho, es uno de los cánceres más comunes en los adultos jóvenes”, señala la directora de la Agencia de Cáncer, la médica Graciela López de Degani.

La funcionaria remarcó que el informe que presentó días atrás detalla la cantidad de diagnósticos y fallecimientos por esta enfermedad, así como otro tipo de información valiosa y sumamente completa como por ejemplo la localización y estadios de este tipo de cáncer, que revela que la mayoría de los diagnósticos se dan en un estadío localizado –el 63%-, insitu -17%-, mientras que el restante 20% son diagnósticos con estadíos metastásicos -14%-, o regional -6%-.

Con respecto a la localización más frecuente de los casos de melanoma en la provincia para ambos sexos es piel de tronco, en varones es mayor en que en mujeres, en segundo y tercer lugar piel de miembro inferior y superior que es mayor en mujeres que en varones. “Esta información que recabamos, que señala una tendencia constante para la última década, nos obligan a recordar que el daño solar es acumulable, y que las exposiciones reiteradas pueden producir un envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y hasta cáncer de piel”, remarcó López de Degani y agregó: “Sin embargo el melanoma y el cáncer de piel es fácilmente prevenible, para eso hay que mantener recaudos a la hora de exponerse al sol que ya todos conocemos como evitar la exposición solar en horarios del mediodía y hasta las 16 horas, usar protector solar de FPV no menos de 30, así como gorras, anteojos, y sobre todo, realizar controles médicos con dermatólogos periódicamente y ante la aparición de manchas, lastimaduras que no cicatrizan correctamente o cambios en lunares”.