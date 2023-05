Entregaron escrituras de lotes y viviendas a 18 familias rafaelinas

En el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el intendente Luis Castellano entregó escrituras de viviendas y lotes a 18 familias de Rafaela. Lo acompañaron el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Marcelo Riberi; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; y autoridades de diversas instituciones de la ciudad. También estuvieron el secretario del directorio del IMV, Sebastián Beccaria; y los directores Osvaldo Minighini y Valeria Gutiérrez.

“Es el hogar, la vida misma de una familia, donde uno empezó a conocer su barrio, sus vecinos y amigos; donde los chicos empezaron a jugar y se desarrolló la historia de cada uno”, declaró el mandatario local en el encuentro. También valoró el testimonio que compartieron los beneficiarios “porque ayuda a seguir luchando”.

Uno de los datos que remarcó fue: “En el Instituto Municipal de la Vivienda hay 7 mil familias anotadas que esperan la posibilidad de acceder a un lote o vivienda, ya que hoy comprarlos se ha vuelto muy difícil, por eso recurren a la ayuda del Estado”. En este sentido, dijo que “estamos trabajando con el Gobierno provincial y nacional para ampliar estas oportunidades, pero no alcanza. Vamos a continuar para que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia”.



UN FUTURO ASEGURADO

Al tomar la palabra, Marcelo Riberi señaló que la escritura “es un documento que significa el cierre de un proceso que transitamos juntos, ya sea para planes de lotes o viviendas. En su momento se adjudicaron a través de un sorteo como lo venimos haciendo hasta el día de hoy”. Después de varios años, “volvemos a encontrarnos en este momento en el que el futuro lo tienen asegurado con este documento porque garantiza que esa propiedad es suya”. Además, destacó: “Todos los que están acá abonaron cada una de las cuotas con mucho esfuerzo y por eso, pudieron escriturar. Valoramos mucho la visión que tienen para el futuro de su familia. Estamos orgullosos de trabajar con ustedes desde un principio, cuando comenzaron a cumplir su sueño”. Por otro lado, contó: “Tenemos un área notarial que está trabajando desde hace mucho tiempo en el IMV, en calle Güemes 365. También existe un convenio con el Colegio de Escribanos por el que pueden acceder a la escritura de forma más económica”.



HOY ES NUESTRO

Una de las adjudicatarias de la escritura fue Jésica quien relató: “Recibí la escritura de mi lote en el barrio Nº 42. Estoy muy emocionada con todo el sacrificio que significa esto para mí porque alquilo y me cuesta mucho. Ya tengo el plano aprobado así que resta empezar a construir. Este documento es el futuro de mis hijos”. Oscar, por su parte, explicó que “este documento es muy importante porque nos llevó toda la vida tener una casa en barrio San José para la familia. Fue adjudicada hace 23 años y hoy es nuestra. Estamos muy contentos”. Finalmente, Silvia y Víctor, agregaron: “Para nosotros es muy importante porque no pensábamos que íbamos a poder tenerlo. Nos anotamos por muchos años en los sorteos, hasta que un día nos avisaron la noticia. No lo podíamos creer. Nos costó 22 años y hoy llegar a este momento es muy importante y estamos orgullosos”.