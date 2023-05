Servicios públicos para este fin de semana largo

La Municipalidad de Rafaela informa que, con motivo de conmemorarse el jueves 25 la Revolución de Mayo de 1810 y la formación del primer Gobierno Patrio, algunos de los servicios públicos se brindarán de manera diferenciada.

La recolección domiciliaria no se realizará el miércoles 24 por la noche. El servicio se retomará el jueves 25 con recuperables, en tanto que el viernes 26 y domingo 28 se llevarán los biodegradables.

Con respecto a la recolección de patios, el domingo 28 deberán colocar sus residuos en la vereda los vecinos y vecinas del sector 4, correspondiente a los barrios 9 de Julio, Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia.

El Transporte público de pasajeros no circulará los días jueves 25 ni viernes 26, mientras que el sábado 27 se prestará el servicio con normalidad.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará el jueves 25 ni el viernes 26. El sábado 27, el servicio funcionará con normalidad de 8:00 a 12:00.

El Eco Punto (frente al Cementerio) abrirá durante el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 en su horario habitual, de 8:00 a 19:00.

El Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20) permanecerá cerrado durante el jueves 25. El viernes 26 hará horario reducido de 7:00 a 12:30. El sábado 27 estará abierto en el horario habitual de 7:00 a 12:30.

La línea 147 “Rafaela Responde” no atenderá el jueves 25 ni el viernes 26. El servicio se retomará el sábado 27, en el horario de 7:00 a 13:00 y, posteriormente, se activará el contestador automático hasta el lunes a las 7:00, cuando los operadores retomen su trabajo.

El Cementerio Municipal estará abierto de 7:30 a 18:30 y oficina de administración permanecerá cerrada; se mantendrán guardias mínimas en caso de sepelio.