La Escuela Pizzurno tendrá un nuevo espacio para los chicos

En las instalaciones de la Escuela Nº 6393 “Pablo Pizzurno”, se llevó a cabo un encuentro para dialogar sobre la propuesta de un espacio para que los niñas y niños más chicos que asisten a la institución, puedan desarrollar sus clases de educación física en un espacio próximo al establecimiento.

Participaron del encuentro, el intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la directora de la Escuela Pizzurno, María Ivana Sigaudo; la supervisora, Miriam Vivas; el delegado de la Regional III, Gerardo Cardoni; la directora del Centro de Educación Física Nº 19, Carolina Wilson; y madres y padres que integran la asociación cooperadora.

Actualmente, la escuela viene teniendo dificultades para dictar dichas clases con los estudiantes más jóvenes por no contar con un espacio adecuado.

Al respecto, la secretaria de Educación explicó: “Hace tiempo que la Escuela Pizzurno, desde el área de Educación Física y acompañada por los supervisores del área de la Regional, vienen comentándonos una dificultad de espacio que tienen para desarrollar las clases de educación física con los chicos más chicos de la escuela”.

“Los más grandes se trasladan hasta un Centro de Educación Física, pero los más chiquitos, si tenían que trasladarse por sus propios medios hasta un club cercano, ocupaban casi todo el tiempo en ese traslado y no les quedaba tiempo para hacer educación física”; aclaró Mariana Andereggen.

La escuela planteó la posibilidad de utilizar un espacio verde contiguo a la ciclovía, delimitando un determinado sector, para preservar la seguridad de niños y niñas.

Por su parte, el municipio propuso la intervención de dicho espacio verde, a través de una estructura removible, la cual permita un lugar seguro para que chicas y chicos de la escuela puedan ejercitarse, pero sin generar obstáculos visuales para los vehículos.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, detalló que “se dialogó tratando de buscar una solución al problema que tienen de que se han quedado sin espacio, sin patio para desplegar las actividades físicas. Entonces, la idea es generar algún tipo de límite en un lugar donde está el espacio verde contiguo a la ciclovía; un predio que no es municipal, sino del ferrocarril. Ese límite debe tener seguridad para que ninguno de los chicos baje a la calle y que, de alguna manera, sea además, fácilmente removible en el caso de luego tener que retirarlo”.