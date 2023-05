Preocupación por caída de reservas del Banco Central

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a caer ayer y quedaron por debajo de los US$ 33.000 millones.

Según informó la autoridad monetaria, las reservas cerraron en US$ 32.907 millones.

Los operadores económicos mantienen las preocupaciones por el bajo nivel de reservas internacionales, en momentos de escasez de divisas en el contexto de la sequía, la caída de exportaciones y los fuertes vencimientos de deuda previstos para junio y julio.

El gobierno aceleró las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la reformulación del programa acordado para poder tener cuanto antes los desembolsos del organismo y hacer frente a los pagos que se vienen.

Las reservas internacionales brutas del BCRA disminuyeron el lunes US$ 93 millones y finalizaron en US$ 33.062 millones, un nuevo piso desde el 11 de octubre de 2016.

Ayer las liquidaciones por dólar soja disminuyeron un 29,9% o US$ 28,4 millones respecto del lunes y aportaron US$ 66 millones.

El BCRA finalizó con un saldo neto comprador de 14 millones de dólares, porque hubo pagos de importación de energía por unos US$ 50 millones.

Durante este año los activos del BCRA disminuyeron en US$ 11.536 millones o un 25,9 por ciento, incumpliendo con las metas de reservas para el primer trimestre que figuran en los acuerdos con el FMI.

El Gobierno debe afrontar los vencimientos con el FMI y también los compromisos de deuda con bonistas, ya que el 9 de julio próximo se deben pagar unos USD 1.000 millones de intereses de los bonos emitidos en la reestructuración de 2020 (Bonares y Globales), de los cuales se estima que un 70% están en manos de inversores privados.