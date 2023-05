El blue subió y cerró muy cerca del récord

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El dólar blue siguió ayer en alza y cerró en los $492 en la punta vendedora, mientras los tipos de cambio financieros también avanzaron y se acercaron a sus máximos históricos.

La divisa paralela se mantuvo cerca de su máximo nominal, a $487 para la compra y $492 para la venta, alcanzando su mayor valor desde el 24 de abril cuando se disparó hasta los $495, mientras la brecha se ubicó en 109%.

En la bolsa porteña el dólar contado con liquidación operó en alza acercándose a su récord nominal y luego de subir más de dos pesos, cerró en $481,11 y la brecha con el tipo de cambio oficial se situó en 104,8%.

El MEP o dólar bolsa cortó una racha de dos días en baja y avanzó hasta los $466,76, mientras la brecha se ubicó en 98,7%.

El Banco Central realizó compras por US$ 14 millones en el mercado y el acumulado del mes supera los US$ 196 millones de adquisiciones netas.

El dólar Qatar escaló hasta los $490,90, mientras que el turista o tarjeta, que se aplica para consumos en el exterior, se ofreció hasta los $429,54.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva, trepó a $404,9 y el mayorista que regula el BCRA operó en los $234,95.



DÓLAR AGRO

El dólar agro a 300 pesos aportó ayer US$ 66 millones, mientras se alejan las posibilidades de lograr los ansiados US$ 5.000 millones de liquidaciones que esperaba el Gobierno al momento de anunciar esta nueva versión del Programa de Incremento Exportador.

En tanto, el dólar agro para el resto de las economías regionales estará activo hasta el 30 de agosto.

A falta de cuatro ruedas para que se cierre la ventana, la tercera versión del dólar soja lleva acumulados US$ 3.202,1 millones y la tendencia viene a la baja.

La última rueda de la semana pasada el Banco Central anunciaba en un comunicado que "en CAM9 (donde opera el dólar soja) se habían registrado operaciones por US$ 151 millones y el acumulado en la tercera etapa superaba los US$ 3.000 millones".

En el inicio de semana, este lunes se operaron US$ 94 millones, un 38% menos que el viernes pasado y ayer US$ 66 millones.