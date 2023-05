El fixture del torneo Oficial

El fin de semana del 2 de junio se pondrá en marcha el torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Luego de disputado el Preparatorio que consagró en el Súper 4 a Libertad, los ocho clubes de la ARB buscarán quedarse con el segundo campeonato de la temporada.

Este es el fixture:

Primera fecha: Unión vs. 9 de Julio; Libertad vs. Peñarol; Ben Hur vs. Independiente y Quilmes vs. Atlético de Rafaela.

Segunda fecha: 9 de Julio vs. Atlético; Independiente vs. Quilmes; Unión vs. Libertad y Peñarol vs. Ben Hur.

Tercera fecha: Ben Hur vs. Unión; Libertad vs. 9 de Julio; Atlético vs. Independiente y Quilmes vs. Peñarol.

Cuarta fecha: 9 de Julio vs. Independiente; Libertad vs. Ben Hur; Unión vs. Quilmes y Peñarol vs. Atlético.

Quinta fecha: Ben Hur vs. 9 de Julio; Quilmes vs. Libertad; Atlético vs. Unión e Independiente vs. Peñarol.

Sexta fecha: Libertad vs. Atlético; Unión vs. Independiente; 9 de Julio vs. Peñarol y Ben Hur vs. Quilmes.

Séptima fecha: Quilmes vs. 9 de Julio; Atlético vs. Ben Hur; Independiente vs. Libertad y Peñarol vs. Unión.

En la segunda rueda se invertirán las localías.



CAI Y LIBERTAD SIGUEN EN U16

Durante este reciente de semana se disputó la segunda fase del Federativo U16 masculino en el formato de cuadrangulares, donde los dos primeros avanzaron a la tercera ronda. En el gimnasio Centenario de nuestra ciudad, Independiente avanzó como segundo en el grupo organizado por 9 de Julio, y donde también participó Unión. El primero de la zona fue Almagro de Esperanza.

Por otra parte, Libertad de Sunchales avanzó como primero en su zona, jugando en el Hogar de los Tigres y en la Fortaleza del Bicho, debido a goteras.

Estos fueron los resultados: Zona A, en estadio Centenario, Unión de Sunchales 49 vs. Independiente de Rafaela 60; 9 de Julio 45 vs. Almagro 105; Independiente 56 vs. Almagro 77; 9 de Julio 48 vs. Unión 79; Unión 57 vs. Almagro 76; 9 de Julio 41 vs. Independiente 62.

Tabla: Almagro 6*, Independiente 5*, Unión de Sunchales 4, 9 de Julio 3.

Zona C, en el Hogar de los Tigres: Colón de San Justo 76 vs. Central de Ceres 52; Libertad de Sunchales 97 vs. Atlético Tostado 60; Central de Ceres 50 vs. Atlético Tostado 64; Libertad 96 vs. Colón 47; Colón 81 vs. Atlético Tostado 78; Libertad 95 vs. Central de Ceres 39.

Tabla: Libertad de Sunchales 6*, Colón de San Justo 5*, Atlético Tostado 4, Central Ceres 3.

También clasificaron: Sanjustino, Sp. Villa Minetti, Gimnasia de Santa Fe, Náutico de Rosario, Sportsmen de Rosario, Argentino de Firmat, Temperley de Rosario y Rivadavia Juniors de Santa Fe.