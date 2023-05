Si queremos una sociedad sana a la hora de votar volvamos a los valores

Por Alicia Riberi





En esta nota no pretendo decir a quién votar, porque ni yo tengo definido mi voto, solo pretendo llamarnos a la reflexión.

Qué es lo que tenemos que pensar: cómo anda la economía? Las familias trabajan los dos y ni así logran una vida digna, tener una vivienda está cada vez más lejano, una auto en buen estado cada vez más difícil arreglarlo y llenarle el tanque, 6 de cada diez chicos mal alimentados y en consecuencia es más difícil que estén en condiciones de aprender, los jubilados son los olvidados del sistema- sumado al pago de servicios, comida, ropa, remedios... -qué pueden hacer con 57000 pesos de promedio de ingresos. Cada vez pasa más gente a pedir comida. Sumado a esto muchísimos que viven de subsidios del estado llegan a tener más ingresos que personas que están en relación de dependencia. El Ministerio de la Mujer que tiene un presupuesto de más de 2 billones de pesos, más que seguridad, educación y salud. Le pagan a mujeres que hacen denuncias de delitos de género y a las madres que le matan un hijo…le pagan?

Qué podemos esperar con una inflación que no cede y destruye los salarios?

Si hablamos de Educación, hay interrogantes que preocupan a gran cantidad de padres. El niño que no logra los contenidos mínimos no debe pasar de grado. La escuela está para que aprendan contenidos y obvio que hoy requiere más esfuerzo por parte del docente, ya que muchos niños son pobres, indigentes o una clase media que debe trabajar el doble para subsistir. ESI aún es un tema de discusión para muchos padres que no comparten algunas cosas. Considero como Profesional de la educación que todo niño debe saber leer y escribir sin errores. Toda persona debe comprender un texto y muchos jóvenes aún no lo logran. La Educación exige hoy más que nunca respetar las posibilidades y el ritmo de cada uno. Las escuelas especiales no deben cerrarse, son fundamentales, la integración es otro tema diferente.

El sistema de salud es un tema espinoso. Quedó demostrado en la pandemia que tiene un deterioro importante. Conversando con la gente sufren realmente mucho para acceder a servicios de salud, problemas con las obras sociales y personas que ya no pueden pagar la prepagas que le permitían acceso a una mejor cobertura. Aparte de esto, los salarios de los médicos y enfermeras. Los costos de los remedios, de las terapias. El presupuesto de salud debería estar acorde a las necesidades de todos los ciudadanos. La salud es un servicio fundamental.

Qué decir de la justicia? Una justicia que pareciera mirar para otro lado. Muchos delincuentes roban, entran y salen sin problemas. Pareciera en las cárceles que hubiesen disminuido los delitos de narcotráfico, robos, asesinatos, todos son violadores y violentos. No les llama la atención? Es vergonzoso que una ideología tenga más poder que la Constitución, y que en este tipo de delitos solo sirva un relato. Destruyen familias, destrozan a niños que quedan sin padres y las condenas son mayores que las de un crimen y con solo un relato le dan 10, 15 o 20 años de cárcel.

La Fiscal General de la Provincia dijo de intervenir el MPA, analizar cómo se hacen las investigaciones. Estamos todos expectantes si se realizará con la profundidad que se debe, en todas las causas, no solo delitos federales. La investigación es fundamental y dos años de prisión preventiva es vergonzoso y más aún cuando a cualquiera se le pone un preventiva extraordinaria, sin antecedentes y habiendo estado siempre a derecho de la justicia.

Qué pasa con los valores? Honestidad, respeto, humildad, verdad, justicia. Pasaron de moda? No, nunca pasan de moda, si se hubiesen mantenido en el tiempo no hubiésemos llegado a esta sociedad deteriorada y bombardeada de todos lados.

Es mi deseo que alguna vez reflexionen así: De la biblia:…Entonces el justo se presentará sin miedo, de pie, frente a los que lo han hecho sufrir y que se burlaron de sus penas. Al verlo comenzaron a temblar de tanto miedo y asombrados de sus salvación… Sabiduría 5- 1,2. Y por ejemplo: …Es cierto que perdimos el camino de la verdad. El Espíritu de la justicia no fue nuestra luz….seguimos hasta aburrirnos las sendas de la injusticia… Sabiduría 5-6,7.

Ojalá que todos antes de terminar nuestro paso por esta vida, recuperemos los valores trascendentes que nunca debieron dejarse de lado. Todos tenemos derecho a una buena vida, con salud, un sueldo digno, una educación relevante y una justicia genuina. Cada uno elegirá. Para muchos Dios hoy ni existe, pero cuando el final se acerca todos lo llaman…por qué será?

Si queremos una Sociedad sana… a la hora de votar volvamos a los valores. En este querido país no salvamos todos juntos o no nos salvamos.