Los ingresos tributarios del Municipio suben a menor ritmo que la inflación

Si bien la Municipalidad de Rafaela registra mensualmente un aumento de sus ingresos tanto propios como por coparticipación, también soporta un incremento del gasto por el impacto de la inflación que obliga a un monitoreo semanal de las cuentas para evitar quedar en rojo. En una macroeconomía desordenada en la que los precios suben casi al 10 por ciento mensual, los egresos del Municipio crecen por encima de los ingresos, admitió la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero.

"Venimos con pie de plomo, con una gestión cautelosa en todo lo que tiene que ver con el gasto. Con reuniones semanales con Luis (el intendente Castellano) para monitorear los ingresos de caja y a partir de eso evaluar las acciones que están en marcha, si mantenemos el ritmo o bien optamos por frenar", sostuvo la funcionaria. "En lo que respecta a compras y erogaciones, recibimos pocas ofertas cada vez que abrimos un proceso de compra. Los presupuestos oficiales para una licitación o una compra directa quedan desactualizados demasiado rápido y limitan operativamente la gestión.

Tenemos a disposición herramientas que el Concejo Municipal nos ha brindado para facilitar las adquisiciones, pero en este contexto de aumentos sostenidos de precios son insuficientes", explicó.

El caso emblemático fue la operación de compra directa de herramientas en el marco del plan de mejoras acordado entre el Municipio, el Concejo y el SEOM. "En menos de un mes, tuvimos incrementos de 50 millones de pesos entre el presupuesto para comprar 2 minibuses, cinco utilitarios y dos vehículos tipo Traffic. La diferencia de cotización entre la convocatoria de compra directa y la apertura de sobres fue de 50 millones de pesos, y no habían transcurrido ni siquiera un mes" graficó Chiappero.

"Nuestro nivel de recaudación en porcentaje es constante, pero no va de la mano con la inflación. Los ingresos crecen a un menor ritmo que los gastos. Además se advierten faltantes de insumos en algunos casos", sostuvo la funcionaria en una entrevista con este Diario junto al coordinador de Finanzas, Diego Rivas.

"Más allá del impacto de la inflación en las financias municipales, en cuanto a los servicios municipales la decisión es sostenerlos sin cambios. No vamos a resentir las prestaciones. Pero estamos en esa dinámica de esto ingresa, esto se puede gastar. Requiere una administración constante", admitió la secretaria.

Rivas señaló que "tanto en la Tasa como en Derecho de Registro e Inspección se mantienen los ingresos". En este sentido, puntualizó que "el pago de la Tasa continúa en el orden del 73 por ciento, es muy bueno a pesar de la coyuntura". Los beneficios que implementa el Municipio para los contribuyentes de pagar la Tasa en forma anticipada por año o por semestre modifican los hábitos. "El año pasado, el 11 por ciento había optado por el pago anual. Pero en 2023 hemos observado que el 25% de los propietarios eligió cancelar la Tasa por todo el año o al menos por el primer semestre. Se entiende que es una manera de ganarle a la inflación, el ahorro es importante", subrayó.

La agenda de la Secretaría de Finanzas tiene dos puntos prioritarios. Uno de ellos es la reapertura de la paritaria municipal para discutir la pauta salarial, que se deberá actualizar a partir de los índices inflacionarios registrados en lo que va del año. También llegará el pago de los aguinaldos por el lado de los compromisos.

Y desde los ingresos, Chiappero y Rivas están "trabajando en la propuesta de actualización de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) para presentar en el Concejo a fines de mayo para que se trate y se vote durante junio, antes del receso legislativo de julio".

¿Qué falta? "Estamos esperando los últimos valores oficiales de ítems de la fórmula polinómica del período octubre a abril. Con eso se definirá la propuesta del Ejecutivo para aumentar la Tasa y el resto de los tributos municipales", indicó Chiappero, quien no quiso arriesgar un porcentaje. De todos modos, por la inflación acumulada, podría estimarse que no estará por debajo de los 40 puntos, más allá de que la discusión quedará impregnada por la campaña.

Asimismo, adelantaron que la Secretaría de Hacienda "está desarrollando una fórmula de actualización de los tributos municipales más amigable, la polinómica comenzó a aplicarse en 2009 y se derogó en 2018, pero en la práctica la seguimos utilizando como referencia para actualizar los tributos".

"Desde que se votó la polinómica, en 2009, el Municipio resignó aumentar entre un 35 y un 40 por ciento los tributos. Básicamente por la negociación política en el marco del Concejo. Nosotros elevamos una propuesta, pero después se vota un porcentaje inferior", explicó Rivas.