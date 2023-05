Emotivo acto por el 78º aniversario de Bomberos Zapadores de Rafaela

En la jornada de ayer, a partir de las 10.00, en la sede del Cuartel Central ubicado en calle Beltramino 650 de Rafaela, se llevó a cabo un emotivo acto protocolar en razón del 78º aniversario de la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela.

Del mismo participaron autoridades de la ciudad, jefes de agrupación y personal, finalizando el evento con un café y un festejo interno.



AUTORIDADES

EN EL ACTO

Entre las autoridades presentes, presidió la ceremonia el director General de Bomberos de la provincia, Andrés Lastorta, quien se encontraba acompañado por el intendente Luis Castellano; el jefe de la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela, Esteban Santa Cruz; y el director de la Escuela de Policía - Sede Rafaela, Rodrigo Grosso, entre otros (Ver "Otras Autoridades").



CEREMONIA Y UN

POCO DE HISTORIA

Luego de la presentación de las autoridades participantes del evento, se entonó el Himno Nacional argentino y lo siguió una invocación religiosa y bendición de los presentes conmemorativos que se entregarían más tarde, a cargo del párroco de Nuestra Señora de Fátima, Luis Cecchi.

Siguió a esto una reseña histórica en la cual se recordó a grandes rasgos que la historia de los Bomberos Zapadores de Rafaela se fue configurando a la par del progreso de una ciudad en continuo crecimiento.

Antes de la formación de los Cuerpos de Bomberos en la provincia, era la policía, en función dualista, quien atendía los requerimientos de los incendios con su personal y el apoyo inestimable de la población. Pero el 21 de mayo de 1945, por disposición del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se crea la Agrupación de Bomberos Zapadores de Rafaela.

A partir del año 1984, comienza sus actividades la actual Asociación Cooperadora, la que, con el apoyo de la comunidad, fueron incorporando nuevos y mejores equipos personales y sumando unidades móviles a las existentes.

A 78 años de los sucesos que gestaron sus bases, con una nueva estructura orgánica subordinada a la Dirección General de Bomberos; con dos Cuarteles Operativos, con un personal capacitado en tareas de rescate y salvamento, pericias y manejo de sustancias químicas, entre otras tantas de las múltiples funciones que realizan, el Cuerpo de Bomberos Zapadores de Rafaela, continúa consolidando su compromiso con la ciudad.



PALABRAS DEL JEFE

ESTEBAN SANTA CRUZ

A su turno, el jefe local de los Zapadores, Esteban Santa Cruz, ofreció unas cálidas palabras, entrecortadas a veces por una gran emoción.

“El 21 de mayo de 1945 –dijo el jefe- fue la fecha elegida para crear nuestra institución. La necesidad imperiosa se da por los incendios de la tapicería Ludueña y la ferretería El Candado. Con ayuda de las Agrupaciones de Rosario y Santa Fe, se dotó de los materiales necesarios para comenzar el servicio. Fuimos así, la tercera Agrupación en la Policía de Santa Fe”.

Continuó: “En 2019 tuvimos el orgullo de poder inaugurar el Cuartel Zona Norte, en las puertas del Parque Industrial. Este fue un gran salto que pudimos dar en nuestra historia. Así aparecieron las secciones Personal y Operaciones, Logística y la sección Técnica, lugares sensibles que desarrollan tareas específicas como las investigativas”.

Continuó: “Gracias al ingreso de personal en 2019 y 2022, hoy somos 48 bomberos de ambos sexos, capacitados y en constante entrenamiento para afrontar las dificultades que se nos presenten. No quiero olvidarme de nuestros Bomberos jubilados que nos dejaron su herencia, las buenas costumbres y enseñanzas que día a día aplicamos”.

Concluyó: “El año que finalizó nos dejó muchos conocimientos, por la variedad de capacitaciones que se realizaron, como la de Búsqueda y Rescate en estructuras colapsadas, y otra de manejo de unidades de emergencia, donde recibimos más de 50 bomberos zapadores de toda la provincia, y representantes de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad”.

Finalmente el jefe local Santa Cruz anunció que: “los proyectos también forman parte de una gestión y es por ello que con orgullo, les cuento que estamos dando nuestros primeros pasos en la conformación de nuestra Brigada Canina”. “También vemos nuevos frutos, como que empresas de nuestra ciudad mantienen contacto constante con nosotros para capacitar a sus brigadas internas”.

Concluyó: “nada de lo que brindamos a la Comunidad sería posible sin nuestras familias. Su apoyo incondicional está siempre presente en nuestra labor. Sabemos que nuestra tarea es exigente y a menudo nos demanda estar lejos de nuestros seres queridos, por largos periodos de tiempo pero gracias a su apoyo, podemos seguir desempeñando nuestra labor con entusiasmo y convencimiento pleno de nuestra misión”, cerró el experimentado jefe bomberil.

Por fuera del discurso, Santa Cruz comentó también que la agrupación cuenta con “48 personas entre varones y mujeres y que el 50% del personal no vive en la ciudad. Así que nuestro servicio es de 48 por 96 para poder brindarle el descanso que necesita. Es duro. Hoy tenemos multiplicidad de funciones que tenemos que cubrir, así que no vamos a fallar", dijo.



ANUNCIO

Luego de Santa Cruz, se dirigió a los presentes, el director general de Bomberos, Andrés Lastorta, quien entre otras palabras alusivas, anunció la entrega de una camioneta Nissan 4x4 0 km al Cuartel de Rafaela.



RECONOCIMIENTOS

Luego de las palabras siguieron gestos de reconocimiento a instituciones que han demostrado solidaridad y compromiso con Bomberos Zapadores. Se materializó en un diploma y un mate alusivo.

El jefe Esteban Santa Cruz, el subjefe Fernando Bonetto y el presidente de la Asociación Cooperadora, Gerardo Brarda, hicieron entrega del presente conmemorativo a Héctor Gómez (Parque Industrial de Rafaela); Adolfo Hartmann (Colchones Sueño Dorado); a la empresa Limansky SA (representada por Sebastián Daniele y Natalia Sara).

Seguidamente los Zapadores locales también recibieron reconocimientos por los 78 años de vida.

En primer lugar, recibieron diplomas ya que el “78 Aniversario”, fue declarado de Interés Parlamentario. Hizo entrega de la Declaración de Interés, en representación de la Cámara de Diputados, la diputada provincial, Natalia Armas Belavi.



PREVENCIÓN

EN SEGURIDAD

Por su parte, Maximiliano Postovit expresó sus felicitaciones “a cada uno de los Bomberos en este 78 aniversario. Nosotros desde el Municipio de Rafaela colaboramos en todo lo que podemos, a través de recursos y también de la Junta Municipal de Protección Civil donde estamos coordinados permanentemente. Hoy, la agrupación recibió una camioneta Ataque 500 que va a servir para su tarea, pero necesitamos, obviamente, más recursos y vamos a hacer todas las gestiones necesarias ante el Gobierno Provincial para que los bomberos puedan tener todas las herramientas de trabajo que necesiten”.



OTRAS AUTORIDADES

Asimismo se encontraban presentes, la diputada provincial Natalia Armas Belavi, el concejal Juan Senn, el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el presidente de la Asociación Cooperadora de los Bomberos Zapadores de Rafaela, Gerardo Brarda; el jefe de Protección Civil, Diego Alvarez; el jefe de los Bomberos Voluntarios de Rafaela, comandante Andrés Baldessari; y representando a Colchones Sueño Dorado, Adolfo Hartmann.

En cuanto a autoridades de la Dirección General de Bomberos, se encontraban presentes el subdirector de la Zona Centro Norte, Ariel Blanc; y el subjefe de la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela, Fernando Bonetto, entre otros.