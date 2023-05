El PDP presentará su lista para el Concejo, con Mársico a la cabeza

El PDP Rafaela presentará hoy a partir de las 10:00 en el Comité "Armando Borgna" de calle Maipú 495 a los integrantes de la lista partidaria de precandidatos al Concejo Municipal para las próximas elecciones, que encabeza Lisandro Mársico, quien irá por una nueva reelección.

Se trata de la lista "Poder del Pueblo" que competirá en las internas del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe". Detrás de Mársico siguen Carla Boidi, Pablo Miassi, Sandra Gilli, Javier Grande, Mariana Bertolín, Mario Sartorio y Fabiana Álvarez.

El espacio no cuenta con un candidato propio para la categoría de intendente, por lo que apoyarán en esa elección al radical Leonardo Viotti, quien fue especialmente invitado a la presentación de este martes a media mañana. La lista de Mársico respalda, como precandidato a senador departamental al actual intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, y para la gobernación al radical, Maximiliano Pullaro.

"Es un honor par mí poder encabezar nuevamente una lista demoprogresista, durante este tiempo en el Concejo Municipal he tratado de honrar ese lugar en el que me ha puesto la ciudadanía con su voto, nuevamente voy por una renovación de esa confianza, en pos de seguir aportando desde mi espacio soluciones, ideas y el control de los actos de gobierno cual es una de las funciones naturales de un concejal", sostuvo días pasados Mársico cuando se inscribió la lista.