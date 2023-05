El Gobierno incumplió metas del programa con el FMI

El Gobierno incumplió en el primer trimestre del año los objetivos del programa de financiamiento acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en plena renegociación entre la Argentina y el organismo. Según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el país no cumplió las metas en un 43,91%.

El informe señala que en la meta de déficit primario las cuentas públicas quedaron un 56% por encima del máximo acordado con el organismo. El Gobierno se encuentra negociando con el FMI y busca acelerar las negociaciones para poder alcanzar un acuerdo de revisión que sería anunciado a mediados de junio, que busca dar predictibilidad a la la situación económica y tranquilidad a los operadores financieros y cambiarios.

La meta del primer trimestre establecía un déficit primario de $441.500 millones, equivalente a 0,3% del PBI proyectado, mientras que este acumuló $689.928 millones al cierre de marzo que representa un 0,4% del PBI, en base a datos oficiales.

De este modo, se incumplió la meta por un excedente de $248.428 millones y los ingresos crecieron a un ritmo del 78% anual (-12% real), mientras que el gasto primario lo hizo al 90% anual (-6% real), aumentando en el margen la brecha entre ambos y revirtiendo la tendencia del último trimestre de 2022.

Según el estudio la meta de ingresos pactadas para los primeros tres meses del año fue de $2,6 billones y el valor alcanzado fue de $2,3 billones, incumpliéndose con una diferencia de $ 319.000 millones, un 12% por debajo del mínimo propuesto.

El incumplimiento se debió a que en el primer trimestre la recaudación creció 88% interanual, equivalente a una caída real del 7% anual, según ese centro de estudios de la UBA.

La meta de emisión monetaria pactada para el primer trimestre fue la única que se pudo cumplir, ya que fue de $ 139.300 millones, mientras que la emisión efectiva fue de $130.000 millones y se alcanzó con un margen de $9.300 millones o un 7% por debajo del máximo propuesto.

El objetivo de reservas del Banco Central en el primer trimestre originalmente era de una acumulación de US$ 5.500 millones, pero por la sequía que complicó las exportaciones el FMI la redujo a US$ 1.900 millones.

Según la información publicada del Banco Central, al cierre del primer trimestre, el acumulado efectivo de reservas fue negativo en US$ 467 millones, un 134% por debajo del mínimo acordado, que significó en un incumplimiento de la meta por US$ 2.547 millones y de US$ 6.147 millones respecto a la original. (NA)