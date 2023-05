Docentes universitarios logran recomponer el salario de mayo

Luego de que se conociera la inflación de abril 2023 de 8,4%, según los datos publicados por el INDEC, las federaciones gremiales de los docentes universitarios solicitaron al Ministerio de Educación de la Nación un nuevo encuentro de la Comisión de Seguimiento de la Evolución del Salario. Dicha mesa de negociación salarial se realizó ayer por la tarde en la sede de la Cartera de Educación y las partes acordaron un 3% adicional sobre los ajustes previamente convenidos.

Cabe destacar que el mes pasado, y debido también a esta escalada inflacionaria, los sindicatos habían acordado con el Gobierno adelantar los incrementos que ya tenían pactados, quedando un ajuste del 8% para el mes de abril y uno del 6% para mayo.

Pero luego de conocerse el índice inflacionario de abril, las federaciones docentes contaron que se pusieron en contacto con las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) para insistir en la necesidad de mejorar el ajuste salarial del mes en curso y comenzar el análisis de los próximos meses.

“Hemos logrado actualizar nuevamente nuestros salarios para no correr detrás de la inflación y perder poder adquisitivo, pero en este contexto de gran incertidumbre económica resulta muy complicado poder firmar un programa salarial que nos dé certidumbre y previsibilidad”, opinó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Norberto Heyaca, y explicó que por dicha razón los docentes “tecnológicos” son partidarios de cerrar “acuerdos paritarios de corta duración”.

Asimismo, desde la federación de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) informaron que se encuentran en “estado de alerta” y no descartaron intensificar protestas, aunque reconocieron que no será necesario llevar adelante medidas de fuerza mientras esté operativa esta Comisión de Seguimiento y Evolución del Salario. “Mientras que el Gobierno no haga oídos sordos a nuestros reclamos y que se sigan actualizando nuestros salarios para que los docentes no perdamos poder adquisitivo, vamos a continuar con nuestras labores, porque somos los primeros que llevamos en alto las banderas de la educación y defendemos la universidad pública”, remató Heyaca.

Respecto al tema del Impuesto a las Ganancias, luego de mucho insistir se acordó solicitar dictamen a la autoridad competente a fin de que realice una revisión exhaustiva del salario y sus componentes y/o adicionales que pudieran quedar exentos de dicho impuesto, para lo cual se crea una comisión compuesta por autoridades del Ministerio y un integrante de cada organización gremial.

Asimismo, la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento y Evolución del Salario se llevará a cabo el viernes 9 de junio, donde se analizarán los ajustes de junio en adelante.

Del encuentro en el Ministerio de Educación participaron el titular del área, Jaime Perczyk; el Secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; y representantes del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). En representación de los docentes universitarios asistieron los paritarios de FAGDUT Norberto Heyaca, Ricardo Mozzi y José Gabriele, junto a las restantes federaciones gremiales CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA y CTERA.



MÁS DOCENTES EN LA

CARRERA ACADÉMICA

Asimismo, hace poco más de una semana FAGDUT logró otra conquista gremial, pero está vez en paritaria particular; el sindicato de docentes de la UTN consiguió que se reconociera el artículo 73 de carrera académica a más docentes, por medio de una serie de propuestas que presentó FAGDUT en la reunión de la Comisión Negociadora de Nivel Particular (CNNP). La misma, encabezada por el Rector, Ing. Rubén Soro, se celebró en el Rectorado con el objetivo de continuar con el análisis de la reglamentación del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes de las Universidades Nacionales (CCT) para la plena implementación en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional.