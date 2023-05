Sin acuerdo en las paritarias bancarias

Empresarios y trabajadores del sector bancario mantuvieron ayer una nueva audiencia paritaria convocada por el Ministerio de Trabajo, pero no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio hasta este miércoles. Al término del encuentro, la Asociación Bancaria emitió un comunicado en el cual aseguró que las cámaras empresarias "continúan insistiendo con propuestas por debajo de los índices inflacionarios previstos para el trimestre".

"No podemos ser rehenes de la permanente e insaciable ambición de los banqueros, que priorizan únicamente, en forma egoísta, maximizar cada vez más sus ganancias a costa del esfuerzo de las y los trabajadores", se quejó el gremio que lidera Sergio Palazzo.

Además, indicó que en la paritaria "nuestra premisa fundamental es, como mínimo, mantener el poder adquisitivo del salario, situación que claramente no ocurre ni se ve reflejada en esta negociación".

Por ese motivo, exigió una "urgente respuesta satisfactoria" a su reclamo y advirtió que, caso contrario, "los cuerpos orgánicos del Sindicato decidirán los pasos a seguir y hacemos plenamente responsable al sector empresario de sus consecuencias".

El Ministerio de Trabajo dictó un nuevo cuarto intermedio y fijó una nueva audiencia para este miércoles 24 de mayo, donde continuarán las negociaciones.

El gremio y las cámaras de la actividad pública y privada (ABAPPRA, ADEBA y ABA) el Banco Central retomaron este mes las negociaciones salariales, para definir un nuevo incremento a aplicarse desde junio. En lo que va del año, los trabajadores del sector percibieron cuatro incrementos: 6% en enero, 7,1% en febrero, 11% en marzo y 8,4% en mayo. El sueldo básico del sector, sin adicionales ni antigüedad, llega a casi $300.000. (NA)