“Estamos en los puestos de arriba pero falta muchísimo”

Fabricio Fontanini valoró la victoria ante Chaco For Ever que los sigue posicionando en los primeros planos de la zona B. “Es una victoria fundamental porque veníamos de un traspié como local”, aseguró el ‘Muro’.

Atlético de Rafaela se recompuso rápidamente de la derrota sufrida ante Independiente Rivadavia. En la ‘Crema’ quedaron satisfechos por la gran victoria frente a Chaco For Ever, que lo sigue posicionando en los primeros puestos de la zona B de la Primera Nacional.

“Es una victoria fundamental porque veníamos de un traspié como local, fue un golpe duro ya que hacía siete que no perdíamos, teníamos que dar respuestas rápidamente si queremos estar ahí arriba en la tabla, prendidos”, aseguró Fabricio Fontanini luego del 1 a 0, con el gol de Claudio Bieler.

El encuentro, por momentos, se hizo de ida y vuelta, y Marcos Peano fue la gran figura de la noche. Los dirigidos por Ezequiel Medrán, que intentaron con la pelota por el suelo, tuvieron que sufrir en unas cuantas para poder traerse la victoria a Rafaela.

“No nos ayudó el clima, la cancha, no se podía jugar por abajo, se dio muy luchado, tuvimos que aguantarlo y lo importante es que se pudo ganar, estamos felices. El encuentro tuvimos que aguantarlo, pero repito, pudimos ganar y esto sigue, tenemos que seguir por este camino”, señaló el ‘Muro’.

Tras la victoria, Atlético sigue en la parte alta de la tabla y, con los pies sobre la tierra: “Estamos para seguir sumando partido a partido, sabemos que estamos en los puestos de arriba, no nos queremos bajar, pero sabemos que esto es largo, falta muchísimo y tenemos que seguir así”.

Por último, Fontanini advirtió: “Siempre hay cosas por mejorar, en el juego, en la defensa. En este encuentro nos hubiese gustado más jugar por abajo pero como estaba la cancha la verdad que se hizo difícil, se dio un partido trabado, de mucha lucha. Muchas pelotas aéreas, nos salvamos en un par pero tuvimos suerte y se pudo festejar”.