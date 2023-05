Corea del Sur sorprendió a Francia y le ganó 2-1

Ayer se jugaron varios partidos correspondientes a la primera fecha del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en nuestro país.

Por la fecha 1 del Grupo F, Corea del Sur superó por 2 a 1 a Francia. Los goles para los coreanos los convirtieron Lee Seung-Won (22m PT) y Lee Young-Jun (19m ST). Mientras, que para el elenco francés el tanto fue de Alan Virginius (25m ST de penal).

Por el mismo grupo, Gambia venció a Honduras por 2 a 1.

Por el Grupo E, Inglaterra venció 1 a 0 Túnez. El gol lo hizo Dane Scarlett (25m PT).

Por el mismo grupo, Uruguay goleo 4 a 0 a Irak. Los goles para el conjunto uruguayo los convirtieron Matías Abaldo (38m PT), Andrés Ferrari (3m ST), Hussein Hassan en contra (17m ST) y Alan Matturro (47m ST).

El jueves, 15hs, Uruguay se medirá ante Inglaterra.



JUEGAN HOY: 15hs EE.UU vs Fiji, Uzbekistán vs Nueva Zelanda, 18hs Ecuador vs Eslovaquia, Argentina vs Guatelama.