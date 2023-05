Buen inicio de los argentinos

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo, Facundo Bagnis, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Agustín Tirante, Andrea Collarini, Santiago Rodríguez Taverna y Renzo Olivo se impusieron ayer en sus respectivos compromisos por la primera ronda de la clasificación previa para Abierto de tenis de Roland Garros, segundo Grand Slam de temporada, que comenzará el domingo venidero en París, Francia.

El santafesino de Armstrong, Facundo Bagnis (124), le ganó a Luciano Darderi (179), oriundo en la ciudad de Villa Gesell y naturalizado italiano, por 6-3 y 6-4 luego de 1 hora y 42 minutos de partido.

El porteño Juan Manuel Cerúndolo, que busca regresar a los primeros planos y está situado en el lugar 104 del ranking mundial ATP, superó por la ronda inicial de la qualy al estadounidense Zachary Svajda (222) por 7-6 (7-4)y 6-3, tras 1 hora y 35 minutos de juego.

En tanto Camilo Ugo Carabelli (150), también nacido en la Ciudad de Buenos Aires, derrotó al japonés Kaichi Uchida (154) por 6-3, 1-6 y 6-3. Por su parte, el platense Thiago Agustín Tirante (153) venció al australiano Rinky Hijikata (136) por 6-3 y 6-2.

A su vez, el estadounidense nacionalizado argentino Andrea Collarini (192) se impuso al belga Joris De Loore (189) por 6-2 y 6-4.

Mientras que el pilarense Santiago Rodríguez Taverna (243) eliminó al experimentado portugués Joao Sousa (258) por 6-2, 3-6 y 7-6 (10-8).

Finalmente, el rosarino Renzo Olivo (259) necesitó de 2 horas y 19 minutos para ganarle en el debut de la qualy al ecuatoriano Emilio Gómez (117) por 6-7 (4-7), 6-3 y 6-3.



HOY, LA SUNCHALENSE

PAULA ORMAECHEA



Este martes se presentará en la primera ronda de la qualy la sunchalense Paula Ormaechea (184) ante la francesa Elsa Jacquemot (175); también estará María Lourdes Carlé (149) vs la estadounidense Caroline Dolehide (99).

En el cuadro masculino, habrá varios argentinos: Facundo Díaz Acosta (137) vs Franco Agamenone (166); Nicolás Kicker (197) vs Jan Choinski (177), Mariano Navone (219) vs Lukas Klein (133), Juan Pablo Ficovich (223) vs Gijs Brouwer (138), Genaro Alberto Olivieri (227) vs Henri Laaksonen (213); y Federico Delbonis (236) vs Nicolás Mejía (234).