En Irlanda multan a Facebook por 1.300 millones de dólares por no cuidar los datos de los usuarios

DUBLÍN. - Meta, la empresa propietaria de Facebook, recibió una multa récord de 1.300 millones de dólares de su principal regulador de privacidad en la Unión Europea por su gestión de la información de los usuarios y se le dio un plazo de cinco meses para dejar de transferir los datos de los usuarios a Estados Unidos.

La multa impuesta por el Comisario de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) por la transferencia continuada de datos personales por parte de Meta superó la anterior multa récord de 746 millones de euros impuesta por Luxemburgo a Amazon.com Inc en 2021, según un comunicado del DPC de este lunes.

Meta afirmó en un comunicado que recurrirá la sentencia, incluida la "multa injustificada e innecesaria", y solicitará la suspensión de las órdenes a través de los tribunales.

La larga batalla sobre dónde almacena Facebook sus datos comenzó hace una década, después de que el activista austriaco Max Schrems presentara un recurso legal por el riesgo de espionaje estadounidense a la luz de las revelaciones del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos Edward Snowden.

Meta dijo el mes pasado que esperaba que un nuevo pacto que facilitara la transferencia segura de datos personales de ciudadanos de la UE a Estados Unidos se aplicara plenamente antes de tener que suspender las transferencias.

Eso significaría que su anterior advertencia de que una paralización podría obligarle a suspender los servicios de Facebook en Europa no se cumpliría.

Responsables señalaron que el nuevo marco de protección de datos -acordado por la Unión Europea y Estados Unidos en marzo de 2022- podría estar listo para julio, pero Meta también advirtió que existe la posibilidad de que no esté listo a tiempo.

La decisión coincide con el quinto aniversario de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y ha sido celebrada por el Consejo de Reguladores Europeos (EDPB, por sus siglas en inglés). La multa récord, la mayor hasta la fecha en materia del RGPD de la UE, supone un “enérgico mensaje a las organizaciones de que las violaciones graves (de las normas europeas) tienen consecuencias de gran alcance”, ha valorado la presidenta de los reguladores europeos, Andrea Jelinek.

Las infracciones cometidas por la sede europea de Meta en Irlanda “son muy graves”, dado que se trata de transferencias de datos “sistemáticas, repetitivas y continuas”, ha dicho Jelinek en un comunicado. “Facebook tiene millones de usuarios en Europa, así que el volumen de transferencia de datos personales es masivo”, ha insistido. (NA-Reuters)