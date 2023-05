Esperan avances en la aplicación de la "Zona 30" en el Microcentro

Los comerciantes adheridos a Paseo del Centro, que son alrededor de 50, continúan evaluando, desde hace un tiempo a esta parte, y conjuntamente con representantes del municipio local, la implementación de la designada "Zona 30".

¿De qué se trata este proyecto? Es fácil y sencillo, y tiene que ver con que aquellos ciudadanos que pasen por el Microcentro, ya sea en auto o en moto, lo hagan a menos de 30 km por hora, obviamente, siempre y cuando sea aprobado y pueda implementarse. De esta manera, se ordenaría un poco el caótico tránsito que a veces solemos ver o sufrir en las calles céntricas, sobre todo en el Bv. Santa Fe, entre la Plaza 25 de Mayo y la Jefatura de Policía, y con el fin también de evitar accidentes de tránsito, ya que en ese sector suelen producirse casi todos los días, ya sea por exceso de velocidad o impericia a la hora de manejar. Un problema de vieja data y sin solución para las autoridades locales.

Mientras tantos, se continúa trabajando en esa idea como para poder llevarla a cabo lo antes posible. Y para ello, este Diario se contactó con Brenda Bertone, quien es la presidenta del Paseo del Centro de nuestra ciudad, y brindó mayores precisiones sobre esta novedad. "Hace rato que estamos pidiendo la denominada Zona 30, ya en gestiones anteriores de Paseo del Centro, y sin poder concretarla hasta el momento, y estamos trabajando sobre eso desde hace bastante tiempo. De hecho, cualquier ciudadano que anda a pie o en moto o en cualquier vehículo por el centro rafaelino puede notar que los conductores toman la Av. Santa Fe a una máxima de 60 km por hora. y es una velocidad muy alta para transitar por ese sector, fundamentalmente por la alta circulación que habitualmente existe en el corazón de Rafaela y la gente que habitualmente concurre", comentó la entrevistada. Luego destacó que "en las esquinas se frena muy poco, las prioridades de paso casi no se respetan y es una situación que a los comerciantes nos preocupa y mucho, fundamentalmente con la gran cantidad de accidentes que se están registrando, incluso algunos de gravedad y con consecuencias mortales, tal como sucedió el fin de semana pasado con el fallecimiento de una joven de 21 años en el cruce de las calles Belgrano y Sargento Cabral. Y esta es una triste realidad que vemos y notamos todos los días. Los accidentes leves se ven constantemente, motociclistas que derrapan, autos que suben a los canteros, choques menores entre motos, entre autos o entre moto y auto, y a veces también se dificulta cruzar las calles o de un cantero a otro, en especial para los peatones, que ante esa dificultad deben hacerlo muy atentamente por la gran velocidad de algunos vehículos".

Y con relación a lo que representa la Zona 30, Bertone explicó que "lo que queremos implementar, consiste un poco en resguardar la zona céntrica, el casto histórico, y que haya un tope de velocidad máxima de 30 KM, ya que en esta parte de la ciudad o de la avenida, a diferencia de otras, es la gran congregación de gente que sale a caminar o a comprar, y con chicos de la mano. Por eso se necesita, y requerimos, un descenso de la velocidad".



SE ESPERAN AVANCES

En relación a los avances en las gestiones de este interesante plan, Bertone sostuvo que "tenemos reuniones pendientes con el Secretario de gobierno municipal, Jorge Muriel, y la idea es poder juntarnos y que esto se pueda concretar lo antes posible. Es una cuestión que se necesita mejorar y mucho, ya que el centro está lindo, hermoso, los canteros quedaron divinos con sus reparaciones, sentimos y vemos que la gente lo disfruta mucho, pero a veces se torna peligroso por el gran tráfico de vehículos que hay y por los siniestros viales que se están sucediendo. Queremos que se concrete esta iniciativa, que haya controles y sanciones también para los que no respeten la velocidad máxima de los 30 km/h. Me parece que ya no se puede transitar el Bv. Santa Fe a 60 km/h por más que haya semáforos cada dos cuadras. Queremos avanzar sobre esto en los próximos días".

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, se colocaron en la zona central de la ciudad, macetas y mojones para ampliar el área peatonal en bulevar Santa Fe. Y en los últimos meses se han colocado también una especie de "tachuelas" en algunas avenidas céntricas como para reducir la velocidad, sobre todo en las esquinas más peligrosas. En este sentido, y en cuanto a algunos temas que aún están pendientes en la agenda municipal, el intendente Luis Castellano tenía como uno de sus desafíos para este 2023 "bajarle la velocidad al bulevar Santa Fe" para estar en línea con el concepto de paseo. Quizás sobre elevar las sendas peatonales en todas las esquinas tanto sobre el bulevar como en las calles perpendiculares sea el comienzo de la solución, además de una campaña de tránsito, educación vial y control. Todavía está pendiente.