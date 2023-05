La cuarta fecha del año se disputó en San Jorge

El autódromo "Parque de la Velocidad" del Club Atlético San Jorge sirvió de marco a la disputa de la cuarta fecha de la temporada del Car Show Santafesino, que se presentó con sus cinco divisionales a lo largo de dos jornadas.

El sábado ya se disputó la primera final, reservada a los pilotos invitados de la Clase 2 1600, en la que se impuso Ever Franetovich (Chevrolet Corsa), con el auto propiedad de Tomás Dalmazzo.

El domingo, en la parte central del espectáculo se llevaron a cabo las finales de la Fórmula 3 Santafesina (logró su primera victoria Damián Sabbioni), Turismo Fiat Clase 1 (venció Daniel Mendoza), TC 4000 SS (triunfó Mauro Passarino con un Falcon), Clase 2 1600 (festejó Tomás Dalmazzo con un Chevrolet Corsa) y TS Clase 3 (ganó Andrés Cief con un Renault Clio). Las finales arrojaron las siguientes posiciones:

Clase 2 1600 (invitados - 12 vueltas): 1° Ever Franetovich (Chevrolet Corsa), a un promedio de 95,791 Km/h; 2° Alejo Cravero (Fiat Uno Way); 3° Matías Vitali (Fiat Uno Way); 4° Miguel Ciaurro (Fiat Mobi); 5° Lucas Petrachini (Fiat Uno Way); 6° Sebastián González (Chevrolet Corsa); 7° Esteban Cístola (Fiat Uno Way); 8° Renzo Gacé (VW Up); 9° Ignacio Fain (Chevrolet Celta); 10° Damián Romero (VW Up)… no clasificó Nicolás González (Chevrolet Corsa).

Fórmula 3 Santafesina (14 vueltas): 1° Damián Sabbioni, a un promedio de 113,292 Km/h; 2° Nicolás Cejas; 3° Bautista Faccioli y 4° Agustín Callieri.

Turismo Fiat Clase 1 (14 vueltas): 1° Daniel Mendoza, a un promedio de 102,466 Km/h; 2° Luciano Gamulin; 3° Joaquín Iglesias; 4° Román Meroi; 5° Jeremías Ávila; 6° Patricio Trotti; 7° Carlos Longhi; 8° Manuel Macarro; 9° Sebastián Chediac; 10° José Fun… 12° Nicolás Posebón… no clasificó Guillermo Gentile (todos con Fiat Uno).

TC 4000 SS (14 vueltas): 1° Mauro Passarino (Falcon), a un promedio de 115,221 Km/h; 2° Mauro Perassi (Fairlane); 3° Rubén Rodríguez (Falcon); 4° Mario Belich (Fairlane); 5° Rubén Ortíz (Falcon) y 6° Nicolás Pietracupa (Falcon).

Clase 2 1600 (titulares - 10 vueltas): 1° Tomás Dalmazzo (Chevrolet Corsa), a un promedio de 114,739 Km/h; 2° Ezequiel González (Chevrolet Corsa); 3° Matías Clapier (Fiat Uno Way); 4° Jorge Loizate (Fiat Uno Way); 5° Valentino Zane (Fiat Uno Way); 6° Nicolás Pontoni (VW Up); 7° Lucas Pinczuk (Fiat Uno Way); 8° Felipe Granata (Fiat Uno Way); 9° Gastón Giordano (Fiat Uno Way) y 10° Matías Catarini (VW Up).

TS Clase 3 (14 vueltas): 1° Andrés Cief (Renault Clio), a un promedio de 116,911 Km/h; 2° Diego Schibli (Renault Clio); 3° Nahuel Della Santina (Renault Clio); 4° Juan Luca (Renaul Clio); 5° Daniel La Palma (VW Gol) y 6° Adrián Castagnini (Renault Clio).