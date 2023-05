Nadie se jubila de la política, todos buscan mantenerse dentro del club

En una concepción clásica de la política, se afirma que la alternancia en el gobierno o en el poder permite oxigenar la democracia y evitar continuismos a la vez que representa un signo de madurez institucional. En abril de 2018, el entonces gobernador Miguel Lifschitz envió a la Legislatura un proyecto de reforma de la Constitución que, en materia política, proponía incorporar la reelección del gobernador y vice por un solo período y establecer el mismo límite para los senadores y los diputados provinciales, que hoy tienen reelección indefinida.

El debate para modernizar la Constitución santafesina lleva más de dos décadas a partir de la pereza de los legisladores provinciales y su falta de vocación para alcanzar acuerdos entre ellos y con los circunstanciales gobernadores. El actual mandatario provincial, Omar Perotti, amagó seguir el mismo camino que habían recorrido Jorge Obeid, Antonio Bonfatti y el propio Lifschitz, poniendo énfasis en su caso en los excesivos fueros que "protegen" a diputados y senadores. Sin embargo, todo sigue igual en Santa Fe, con una Carta Magna que está vigente desde 1962. Para poner en marcha en serio un proceso reformista es necesario, inicialmente, el apoyo de dos tercios de la Legislatura para aprobar una ley y luego convocar a elecciones de convencionales constituyentes. El establishment prefiere dejar todo como está y no correr riesgos.

En este escenario sin límites de reelecciones para determinadas categorías, los nombres se repiten una y otra vez en las listas de candidatos cada cuatro años en todo el territorio provincial. Claro que siempre se requieren los votos de los ciudadanos para ganar una elección o al menos conseguir el apoyo necesario para mantenerse en el cargo.

De acuerdo a los datos del Tribunal Electoral santafesino difundidos el martes pasado, que incluye todas las listas de precandidatos para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -excepto para los jóvenes de 16 y 17 años, que tienen el derecho pero no el deber de participar en los comicios- del 16 de julio, los intendentes de las principales ciudades de la Provincia irán por un nuevo mandato.

El rafaelino, Luis Castellano, encabeza ese lote: su objetivo es alcanzar la tercera reelección consecutiva para estirar su permanencia en el cargo por un plazo de 16 años, desde diciembre de 2011 hasta finales del 2027. Si bien no tiene interna dentro del peronismo (por el frente "Juntos Avancemos"), en las generales del 10 de septiembre tendrá tres rivales siempre y cuando todos obtengan el mínimo requerido de sufragios -el 1,5% de la suma de votos emitidos-.

En tanto, los intendentes de Rosario, Pablo Javkin (CREO-frene Unidos para Cambiar Santa Fe), de Santa Fe, Emilio Jatón (Unidos para Cambiar Santa Fe), de Reconquista, Amadeo Vallejos (PJ-frente Juntos Avancemos) y de Venado Tuerto, Leonardo Chiarella (Unidos para Cambiar Santa Fe), se presentan en busca de un nuevo mandato. En los casos de Javkin, Chiarella y Jatón están al frente de los municipios de sus ciudades desde 2019, mientras que Vallejos asumió en 2015.

En el caso de los concejos municipales, solo repasar la situación del de Rafaela que tiene diez integrantes y este año renueva la mitad de las bancas por el vencimiento de mandato de los ediles de Juntos por el Cambio Germán Bottero y Miguel Destéfanis, del demoprogresista Lisandro Mársico y de los peronistas Brenda Vimo y Juan Senn.

A finales del año pasado, solo Senn estaba decidido a presentarse para intentar seguir en la banca, en tanto que Mársico había deslizado que su objetivo era ir por la intendencia. El tiempo y las circunstancias modificaron enfoques y análisis, por lo tanto ahora 3 de los 5 concejales que finalizan sus gestiones legislativas resolvieron buscar una reelección.

En cuanto a la Cámara de Diputados de la Provincia, que tiene 50 integrantes, la situación se repite: más de la mitad se inscribió en las listas para repetir mandato. En concreto, 29 de los actuales diputados se encuentran en distribuidos en las 31 listas que competirán en la categoría.

Y en el Senado provincial pasa siempre lo mismo, pues casi todos sus miembros intentará retener el escaño que ocupan en algunos casos desde hace 20 años. Es decir, 17 de los 19 senadores irán por una nueva reelección, como el representante del departamento Castellanos, Alcides Calvo. Solo no buscará repetir Miguel Rabbia (departamento Rosario) porque irá como precandidato a diputado en la lista que lidera el gobernador, Omar Perotti, y el senador del departamento Garay, Ricardo Kaufmann, quien había cedido a su hijo Carlos -actual funcionario provincial- la posibilidad de encabezar la lista. Las vueltas del destino: ayer falleció Ricardo Kaufmann (80 años) y su lugar quedará para su hijo Carlos hasta diciembre porque había sido en candidato suplente en 2019.

En tiempos de distanciamiento entre política y sociedad, casi todos los mismos de siempre -que hoy son funcionarios o legisladores- estarán en las distintas categorías de la boleta única.