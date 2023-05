La industria pyme se desaceleró en abril y alertan por falta de insumos a raíz de la inflación

La producción de la industria manufacturera pyme aumentó 0,4 por ciento en abril respecto al mismo mes del año pasado, a precios constantes, mientras que en la comparación con marzo, la actividad se retrajo 1,9 por ciento. De esta manera, acumula un incremento de 1,8% en el primer cuatrimestre del año, frente al mismo periodo de 2022, de acuerdo a un relevamiento dado a conocer ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde la entidad gremial-empresaria advirtieron que "la aceleración de la inflación puso más dificultades para conseguir insumos" y precisó que "el 58% de las industrias consultadas manifestaron faltantes y demoras en las entregas". A raíz de eso, señalaron que "hubo más especulación entre los proveedores, que cortaron financiamiento, priorizaron clientes con liquidez inmediata, subieron precios preventivamente, o directamente no entregaron mercadería esperando el techo del dólar".

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), del cuarto mes del año reveló que el uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se redujo muy levemente, de 73,3% en marzo a 73,2%, "en línea con la dinámica del sector, marcada por bajo crecimiento e inversiones en compás de espera", indicaron desde CAME.

Los niveles más elevados se encontraron en "Papel e Impresiones" (76,4%), y los más bajos en "Metal, Maquinaria y Equipo, y Material de Transporte" (71,3%).

La mejor performance en abril estuvo en "Indumentaria y Textil", con crecimiento anual de 6,9% en su producción, medida a precios constantes, mientras que la peor, ocurrió en "Papel e Impresiones", con una caída de 12,7% anual.

En el acumulado del año (enero-abril), la mejor performance la viene teniendo "Alimentos y Bebidas", con un aumento de 5,5 por ciento frente a los mismos meses del año pasado, y la peor, "Papel e Impresiones", con una retracción de 10,6 por ciento. El rendimiento de cada sector.

-Alimentos y bebidas: la producción se incrementó 4,1% anual en abril, a precios reales, y acumula un aumento de 5,5% en el primer cuatrimestre del año (frente a los mismos meses de 2022). En la comparación mensual, se redujo un 4,6%. Las industrias trabajaron con 73,6% de su capacidad instalada, con dificultades para abastecerse de materia prima, no sólo importada sino también nacional.

-Indumentaria y textil: tuvo un aumento del 6,9% anual en abril, siempre a precios constantes, y lleva un alza de 0,9% en el primer cuatrimestre (frente al mismo periodo de 2022). En la comparación mensual, subió 5%. El sector trabajó con 76% de la capacidad instalada.

-Madera y muebles: la fabricación creció 1% anual en abril, a precios reales, y reúne un crecimiento de 2,7% en el primer cuatrimestre del año (siempre comparado al mismo periodo de 2022).

En el contraste mes a mes, creció 2,7%. El uso de la capacidad instalada se achicó levemente, de 74,2% en marzo a 73,9% en abril.

-Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte: la producción disminuyó 2,3% anual en abril, a precios reales, pero acumula aumento de 1,6% en el cuatrimestre 2023 (confrontado con el cuatrimestre del año anterior). En la comparación mensual cayó 3%. El sector usó 71,3% de su capacidad instalada.

-Productos químicos y plásticos: hubo una mejora del 1,9% anual en abril y suma un aumento de 2,8% en el primer cuatrimestre (frente a los mismos meses del año pasado). En el balance intermensual se retrajo 1,8%. Las empresas trabajaron con solo 72,8% de su capacidad instalada.

-Papel, cartón, edición e impresión: la producción cayó 12,7% anual en abril y acumula en el primer cuatrimestre del año un declive del 10,6%, frente a los mismos meses de 2022. En la comparación mensual bajó 2,6%.