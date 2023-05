"A la inflación se la baja con emisión cero, déficit cero y tipo de cambio único"

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Redrado, aseguró ayer que está trabajando en el equipo del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta para poner en marcha un "programa de estabilización y crecimiento" que incluirá "emisión cero", "déficit cero" y "tipo de cambio único".

"A la inflación se la baja con tres lectores de acción. El primero es emisión cero, es decir, tener un Banco Central independiente. Segundo, déficit cero, no gastar más de lo que nos ingresa. Y tercero, tipo de cambio único", planteó.

Según dijo el ex titular del Banco Central, "este gobierno desde el principio no atacó los problemas" dado que "el plan era ´vamos viendo´".

"Se va viendo cada día y se va pateando la pelota hacia adelante", lamentó en declaraciones radiales. Redrado destacó que su idea es "abrir oportunidades del mundo a la Argentina" y en eso está invirtiendo su tiempo a disposición del proyecto presidencial del actual jefe de Gobierno porteño.

"Junto a Horacio Rodríguez Larreta queremos abrir oportunidades del mundo a la Argentina. Nuestro país tiene que transformar las nuevas tendencias internacionales en oportunidades. Estas tres mega tendencias son la seguridad alimentaria, la seguridad energética y los nuevos regionalismos con productos específicos, y yo estoy trabajando en eso", especificó.

"Planteé algunas líneas de crecimiento hacia el exterior. Necesitamos presentar una ley de energía y minería, que permita darle estabilidad tributaria y que aquellos que construyan gasoductos puedan tener tranquilidad", resaltó.

El economista reveló que está "trabajando en los temas de política exterior", por ejemplo en el plan de "llevar gas a partir de 2025 desde Rosario a San Pablo". "En 2025 vamos a estar exportando 10 mil millones de dólares a Brasil", acotó Redrado al respecto. "Hay motores de crecimiento, el agro, la minería, el gas natural. El mundo necesita energía, necesita alimentos. Las industrias vinculadas al conocimiento, la transición energética", destacó. (NA)