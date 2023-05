Pino: "Este año van a faltar 25.000 millones de dólares"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, estimó ayer que por efecto de la sequía este año van a faltar unos 25.000 millones de dólares, al tiempo que reveló que en varias oportunidades le advirtió al ministro de Economía, Sergio Massa, que el dólar soja 3 no iba a funcionar.

Pino expresó estos conceptos en una entrevista con el programa "Un día de estos", que conduce Jorge Pizarro por Radio Rivadavia, el titular de la Sociedad Rural señaló que de acuerdo con diferentes estimaciones privadas "se está estudiando que van a faltar cerca de 25.000 millones de dólares".

El empresario rural adjudicó el faltante de divisas de este año al efecto de la sequía que provocó pérdidas millonarias entre los productores agropecuarios. "Esa falta de ingresos nos va a afectar a todos", sostuvo Pino al describir los efectos del evento climático sobre la macroeconomía.

Por otro lado, el titular de la Sociedad Rural Argentina indicó que en "tres oportunidades" le advirtió al ministro de Economía, Sergio Massa, que el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como dólar soja no iba a funcionar.

"Fue un instrumento para cubrir una necesidad del estado. Le dijimos que no iba a caminar porque eso es una solución circunstancial. No es lo que necesitamos para desarrollar una tarea normal", sostuvo Pino.

En ese sentido, añadió que los 300 pesos que se ofrecen en el dólar soja 3 "contra 470- 480 no hace gran diferencia" y también explicó que debido a ello "hubo poca soja disponible". A pesar de la fuerte sequía, Pino sostuvo que "en un país que producimos alimentos para 400 millones es poco probable que vaya a faltar productos", aunque indicó que puede haber ausencia en el mercado de "algún producto puntual". (NA)