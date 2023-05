River le ganó a Platense y Colón igualó con Barracas

River no se baja de la punta. El Millonario se recuperó rápido de la caída sufrida en Córdoba frente a Talleres, y superó con lo justo por 2-1, de local, a Platense, por la fecha 17 de la Liga Profesional. De esta manera, el equipo Millonario llegó a las 40 unidades y mantiene los cinco puntos de ventaja en la cima con San Lorenzo (35).

El primer gol lo marcó Miguel Ángel Borja, a los dos minutos del primer tiempo.

A los 11 minutos, lo igualó el Calamar por intermedio de Ronaldo Martínez ante una mala salida de Franco Armani.

En el arranque del complemento, a los 9 minutos, Nacho Fernández puso el 2-1 del Millonario.

En la próxima jornada, la 18, River visitará a Vélez el lunes 29 de mayo, desde las 21.30. Platense, que suma 20 unidades, recibirá el sábado 27 de mayo, a las 18, a Belgrano.



EMPATE EN SANTA FE



Colón de Santa Fe y Barracas Central igualaron 1 a 1 en el estadio Brigadier Estanislao López y se mantienen lejos de la zona baja de la tabla en los promedios.

Con los goles de Juan Álvarez e Iván Tapia respectivamente, el equipo dirigido por Néstor Gorosito es uno de los clubes que más igualaron en el campeonato junto a Atlético Tucumán con nueve encuentros.



OTROS RESULTADOS: Belgrano 1 (46m Vegetti) vs Talleres 1 (54m Bustos), Sarmiento 0 vs Huracán 0.



PRINCIPALES POSICIONES: River 40, puntos; San Lorenzo 35; Talleres 31; Estudiantes 31; Rosario Central 30; Defensa y Justicia 29; Lanús 28; Belgrano 28; Godoy Cruz 26; Boca 24.



PRÓXIMA FECHA (18): Viernes 26: 21.30hs Atlético (T) - Arsenal. Sábado 27: 11hs Gimnasia - Sarmiento, 18hs Platense - Belgrano, 20.30hs Independiente - Lanús. Domingo 28: 14hs Barracas - San Lorenzo, 16.30hs Defensa - Racing, 16.30hs Talleres - Argentinos, 19hs Boca - Tigre, 21.30hs Newell's - Godoy Cruz. Lunes 29: 16.30hs Colón - Central Córdoba, 19hs Banfield - Rosario Central, 19hs Huracán - Unión, 20hs Instituto - Estudiantes, 21.30hs Vélez - River.