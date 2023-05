El análisis de Peano, la gran figura en la victoria de Atlético en el Chaco

Atlético de Rafaela sumó un triunfazo en la noche del sábado en su visita a Chaco For Ever, encuentro en el cual no la pasó bien, ante el último de la zona B, pero que gracias a su arquero y al ‘Taca’ Claudio Bieler, autor del gol, se impuso 1 a 0.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, ellos de local no habían perdido nunca, estaban invictos. Sabíamos que no venían bien en la tabla pero son un equipo durísimo de local y por suerte, sufrimos, pero pudimos llevarnos los tres puntos”, analizó tras el encuentro Marcos Peano, el portero albiceleste.



La ‘Crema’ ganó por primera vez en Chaco y le cortó la racha que sostenía For Ever de local: no había perdido en lo que va de la temporada 2023 de la Primera Nacional.



Peano tuvo unas cuantas intervenciones, claves, para mantener el cero en su valla y para el nacido en Freyre hace 24 años, ‘la primera que tapó, el mano a mano, fue clave, ya que recién arrancaba el partido y fue una de las más complicadas’, indicó.



Atlético fue convencido que debía ganar para recomponerse rápidamente del traspié sufrido ante Independiente Rivadavia. El triunfo le permitió alcanzar los 26 puntos y se mantiene, con 15 fechas jugadas, entre los primeros de la zona B. La ilusión sigue intacta.



“Vamos partido a partido”, señaló Peano, que luego comentó: “Cuando arrancó el año la idea era estar lo más arriba posible, cerca de la punta, tratar de llegar a fin de año en una zona expectante. Estamos contentos por el presente, tenemos que seguir metiéndole porque queda mucho”.



Tras la victoria ante Chaco For Ever, el plantel albiceleste regresó a Rafaela y este lunes ya empezará a trabajar para lo que viene: Mitre de Santiago del Estero. Dicho juego irá el próximo domingo a las 19.30hs, en el Monumental de barrio Alberdi, donde la ‘Crema’ buscará reencontrarse con una victoria ante su gente.

“Vamos a tratar del próximo partido recuperar la fortaleza de local y quedarnos con los tres puntos que nos permitan seguir estando ahí arriba”, cerró Marcos Peano.