Libertad de Sunchales jugará la final del Apertura con Ben Hur

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ya tiene a sus dos finalistas: Ben Hur, ganador de la zona B, esperaba por Libertad o Sportivo Norte y el elenco de Sunchales finalmente se quedó con el primer lugar de la zona A y definirá con el Lobo el título, el próximo domingo en estadio a definir.



En la lluviosa jornada de ayer, Sportivo Norte igualó con el Deportivo Ramona 1-1 en barrio Barranquitas y Libertad goleó 5-1 a Argentino de Vila, triunfo que le permitió al ‘Cañonero’ quedarse con la zona A y el boleto a la definición.



El elenco conducido por Marcelo Varela ganaba gracias al gol de Oscar Maldonado, a los 5 minutos de partido, pero antes del cierre de los primeros 45 la visita encontró el empate por intermedio de Franco Forni, a los 41. En reserva igualaron 0 a 0.



En Sunchales, Libertad no tuvo piedad de Vila y lo pasó por arriba. Los goles fueron anotados por Lautaro Ceratto (14m PT y 36m PT), Agustín Demarco (32m PT), Marcos Quiroga (20m ST) y Joaquín Cabral (36m ST). El descuento para la visita lo marcó Nicolás Dondo (13m ST). En reserva se repitió el mismo marcador, por 5-1 para los sunchalenses.



EN RESERVA, HABRÁ DESEMPATE



Atlético de Rafaela se aseguró la zona B y en la zona A jugarán un desempate Libertad de Sunchales y el Deportivo Ramona. Ambos quedaron igualados en el primer lugar, tras las nueve fechas, y deberán desempatar en un único partido el ganador. Este lunes se definirá día, horario y escenario de dicho desempate.



Los novena y última fecha del Apertura de Primera A:



Miércoles 17/05: Deportivo Tacural 2 vs Argentino Quilmes 5. Jueves 18/05: 9 de Julio 0 vs Ben Hur 3; Argentino de Humberto 2 vs Unión de Sunchales 1; Peñarol 0 vs Ferrocarril del Estado 2; Atlético de Rafaela 5 vs Florida de Clucellas 0. Miércoles 24/05: 22hs Brown de San Vicente vs Atlético de María Juana. Postergado: Dep. Josefina vs Dep. Aldao.



LAS POSICIONES



ZONA A: Libertad de Sunchales 23, puntos; Sportivo Norte 21; Argentino de Vila 16; Argentino Quilmes 14; Deportivo Tacural 11; Deportivo Josefina 9; Deportivo Ramona 8; Deportivo Aldao 7; 9 de Julio 4.



ZONA B: Ben Hur 18, puntos; Unión de Sunchales 15; Atlético de Rafaela 14; Ferrocarril del Estado 14; Peñarol 13; Florida de Clucellas 10; Atlético María Juana 9; Brown de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Argentino de Humberto 4.



PRIMERA B SUSPENDIDA



En la jornada de ayer, y debido a la inclemencia del tiempo, se decidió postergar la programación de la Primera B. El programa de partidos se pasó para el próximo domingo 28 de mayo. La decisión fue tomada en base al estado del campo de juego de varias canchas, se informó desde LRF, tras la reunión que mantuvieron los delegados en forma mixta, presencial y virtual.