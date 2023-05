Los alumnos de 6º grado de Santa Fe no alcanzan los niveles esperados en Lengua

Según los resultados de la prueba Aprender 2021 que se difundieron durante la semana pasada, el 44,6% de los alumnos de 6º grado de las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe no alcanzan el nivel esperado en Lengua, con lo cuál el 55,4% de los estudiantes se ubican en los niveles satisfactorio y avanzado, en el marco de la Campaña Nacional por la Alfabetización impulsada por la asociación civil Argentinos por la Educación e impulsada por más de 100 organizaciones.

El 55,4% de los estudiantes se ubican en los niveles satisfactorio y avanzado: la cifra supone una caída de 19,3 puntos porcentuales con respecto a la evaluación anterior, tomada en 2018. Naturalmente, se interpreta que esta caída tiene que ver con las dificultades que generó la pandemia. Esto quiere decir que disminuyó el porcentaje de alumnos capaces de localizar información explícita en un texto o de comprender el tema principal de un cuento.

El informe muestra la evolución de los resultados de la prueba Aprender de 6° grado en Lengua en la provincia de Santa Fe y la comparación con las otras 23 jurisdicciones, así como los resultados por nivel socioeconómico y por sector de gestión (pública y privada).

Este estudio se presenta en el marco de una gira federal que comenzó días pasados en Entre Ríos. Tras la amplia repercusión que el lanzamiento #NoEntiendenLoQueLeen tuvo en todo el país, la campaña busca articular esfuerzos para lograr mejoras en alfabetización. La ciudadanía puede adherir a las consignas en www.queentiendanloquelean.org. La agenda de la visita incluye reuniones con la comunidad educativa y autoridades, además de la presentación de este informe. También se busca promover la firma del “Compromiso por la Alfabetización” por parte del gobernador Omar Perotti.

Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en Santa Fe solo el 26,2% de los alumnos de nivel socioeconómico bajo alcanza los niveles satisfactorio o avanzado en Lengua. En el nivel socioeconómico alto, el porcentaje asciende al 76,8%. A nivel nacional, estas cifras son 28,9% y 78,2%, respectivamente. Entre 2018 y 2021, luego de la pandemia, en todo el país el deterioro en los niveles de aprendizaje afectó más a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo (-30,0 pp) que a los de nivel socioeconómico alto (-12,8 pp).

Al comparar por sector de gestión, en todo el país se observa que los alumnos de escuelas privadas obtienen mejores resultados que los de escuelas estatales (76,8% contra 48,6% de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado). Sin embargo, estas diferencias podrían deberse a que los alumnos de escuelas estatales tienen, en promedio, un menor nivel socioeconómico. En Santa Fe, el 72,2% de los alumnos que asisten a escuelas privadas alcanzan buenos desempeños en Lengua, mientras que la cifra desciende al 49,1% en el sector estatal.



DOS MIRADAS SOBRE

LOS RESULTADOS

Para analizar más en profundidad esta situación, el subsecretario de Educación Primaria, Ubaldo López, y la ex ministra del área Claudia Balagué, analizaron las evaluaciones realizadas en 2021 y plantearon posibles soluciones. Balagué opinó que los resultados de las pruebas Aprender 2021 mostraron “un descenso muy significativo con respecto a la evaluación anterior", y propuso “invertir en programas de literatura”. La legisladora provincial y ex titular del área educativa confió: “Estoy sorprendida, especialmente por el descenso en Lengua, porque en Matemática ya había muchas dificultades. Pero el descenso de 20 puntos en resultados avanzados y satisfactorios con respecto a la evaluación anterior, que trabajamos en 2019, es muy significativo y alerta sobre la necesidad de volver a instalar políticas públicas nuevas”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la diputada instó a las autoridades “a pensar con mucho criterio cosas que se sabe que ya dieron resultados en Santa Fe y en otras provincias. No hay que inventar nada”.

Balagué recordó que durante su gestión al frente del Ministerio de Educación “se había desarrollado un programa muy interesante de literatura, de distribución de libros de clásicos, lo llamábamos Tertulias Literarias. Los chicos tenían acceso al libro. Leían en la escuela, reflexionaban sobre lo que leían y analizaban. Hay un problema en cuanto a la interpretación de lo que se lee. Hay que implementar políticas públicas y hay que invertir. No hay nada que se pueda lograr si no se invierte en educación adecuadamente”.

Por su parte, Ubaldo López, actual subsecretario de Educación Primaria de Santa Fe vinculó los resultados de las Pruebas Aprender 2021 a los efectos de la pandemia de coronavirus que forzó los aprendizajes desde la virtualidad, y afirmó que durante el gobierno nacional anterior “se interrumpieron muchos planes de lectura”. También en declaraciones al LT8, el funcionario consideró: “Estos chicos a los que se les tomaron las pruebas Aprender venían de la pandemia, de un año y medio de no estar en la presencialidad continua del vínculo educativo con sus docentes. Pero también hay que mencionar que en la gestión del gobierno nacional anterior, entre 2015 y 2019, se interrumpieron las políticas de lecturas, en función de la distribución de libros. También se puso en pausa el Plan Nacional de Lectura. Es decir, sufrimos ese tipo de recortes". “Muchas veces, eso se traduce en el aula cuando no hay materiales para leer, los docentes, los chicos y las familias recurren a la fotocopia o a textos recortados, fragmentados, y eso impacta en el desempeño de la lectura”, subrayó. López sostuvo que “esas son variables que hay que poner en juego. No digo que haya sido un efecto directo, pero si concatenamos la ausencia de libros con un aprendizaje en la virtualidad durante la pandemia, seguramente esto tenía que impactar en los desempeños. Esto también nos preocupa. Desde el Ministerio estamos llevando desde 2020 políticas que tienen que ver con el fortalecimiento de la enseñanza de la lectura, escritura y matemática. Pero son procesos a largo plazos".