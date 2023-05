42 participantes en un nuevo curso de "Empleo Verde"

En el marco del Programa Empleo Verde, la Municipalidad de Rafaela llevó adelante el segundo curso del año en energías renovables. Del mismo participaron 42 mujeres y hombres, que se formaron en instalación de paneles solares fotovoltaicos. La iniciativa suma oportunidades laborales y mano de obra local en sistemas que cuidan el ambiente.

Al respecto, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, destacó que "iniciamos un nuevo curso de empleo verde, el segundo de este año en el que hemos definido diversos ejes temáticos para llevar adelante las capacitaciones”. “Los cupos se completaron con la asistencia de hombres y mujeres, también mucha gente joven y profesionales o personas que desempeñan alguna tarea y que quieren anexar este servicio a la prestación de lo que hacen día a día”, agregó la funcionaria.



EMPLEO Y AMBIENTE

Posteriormente manifestó que "es un espacio que no sólo genera empleo, sino también promueve el cuidado del ambiente en nuestra ciudad. Los sistemas de energías renovables son tecnologías relativamente nuevas, que se van conociendo paulatinamente”. “Desde el Municipio hemos tomado este desafío hace más de diez años de capacitar en la temática. En total vamos a hacer alrededor de 10 cursos de empleo verde, en torno a otros ejes como la reutilización de materiales, reciclado, movilidad sustentable, autoproducción de alimentos, entre otros”, finalizó Caruso.

Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, explicó que "desde la oficina de empleo trabajamos en diferentes programas con el objetivo de generar oportunidades y vemos dentro de la economía verde una gran oportunidad en muchos jóvenes y sobre todo en mujeres, que es el segmento que más dificultades presenta a la hora de acceder a un puesto de trabajo. También es dar respuesta con mano de obra local a las nuevas necesidades que se van planteando en el escenario laboral”.



EXPERIENCIAS

Guido Sicurella tiene 19 años y es de barrio Villa Podio. Participó del curso y señaló: "Vine buscando nuevos aprendizajes para sumar a mi futuro. Es muy interesante el estudio de estos sistemas de energías renovables".

Juan Bravo tiene 47 años y es del barrio Guillermo Lehmann. También participó y y contó que se sumó “para adquirir conocimientos, para formarme y tener herramientas por si necesito aplicarlo como salida laboral".

María Victoria Martínez, del barrio Virgen del Rosario, también de 19 años, destacó que "estudié construcciones, como Maestra Mayor de Obras y me gustaría utilizar energía renovables en los diseños que voy a hacer. Me pareció muy buena la charla, es muy participativa, nos sacamos dudas y se explican muy bien las cosas".



SOBRE EL CURSO

El curso estuvo a cargo del técnico Guillermo Niedermayer y tuvo una duración de 6 horas en una misma jornada intensiva. El taller permite que los alumnos puedan proyectar, dimensionar, calcular, instalar y mantener paneles solares en domicilios, comercios, empresas e instalaciones rurales. Además, se dictó un módulo de seguridad e higiene en el trabajo, a cargo de UTN Rafaela, que colabora activamente en el programa. Y en el marco de la semana del reciclaje, el curso también contó con un módulo sobre gestión de residuos, enfocado en el material que se genera por el desarrollo laboral de la actividad. Al finalizar la etapa de evaluación se otorgarán certificados de asistencia que les permitirán a los participantes la inscripción de los alumnos en el registro de instaladores.