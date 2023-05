Italia sorprendió a Brasil

En la jornada de ayer tuvo continuidad la primera fecha del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país con actividad para los Grupos C y D.

La nota de la jornada la dio el seleccionado de Italia al superar 3-2 a Brasil, y en el otro juego del grupo Nigeria derrotó 2-1 a República Dominicana.

En otros juegos: Japón superó 1-0 a Senegal y Colombia 2-1 a Israel.

Hoy: 15hs Francia vs Corea del Sur, Inglaterra vs Túnez, 18hs Gambia vs Honduras, Uruguay vs Irak.