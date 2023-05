El primer punto de visitante

El León salió al campo de juego del Centenario de Resistencia con la ilusión de hacer un buen partido y seguir con la sumatoria. Y lo pudo lograr con un 1 a 1 en que tuvo el mérito de empatar el encuentro. Así por primera vez en el torneo volvió con un punto como visitante, luego de cuatro derrotas en la primera rueda.

El equipo de Maximiliano Barbero intentó jugar de igual a igual, disputando la tenencia en la mitad del terreno ante un conjunto chaqueño que intentaba ser punzante con el protagonismo de Auzqui y Sagarzazu. Más allá de algunos centros que habían merodeado el área de Grinóvero, el partido no había tenido situaciones de peligro, hasta que sobre los 16 minutos llegó un buen centro de Auzqui para que Fernando Ponce conecte con precisión y derrote al arquero del elenco rojiblanco.

Tras el impacto del tanto, 9 de Julio debió hacer el esfuerzo y allí le costó, como en otros partidos de visitante fundamentalmente, generar juego.

En el segundo tiempo el panorama cambió radicalmente por el tempranero empate juliense. La pelota le quedó servida a Ruiz Díaz, que con una volea derrotó a Di Fulvio. Así el León en su primera llegada a fondo lograba poner tablas.

Fue con todo el local para recuperar la ventaja, pero salvo con las complicaciones de las pelotas paradas, la defensa juliense se fue acomodando mejor. Y sino apareció Grinóvero para sostener el punto con seguridad.

Si bien para el León la diferencia con Crucero del Norte se agrandó por el triunfo de los misioneros, quedó más cerca de Central Norte. En lo anímico este empate sirve de cara al próximo encuentro.



SARMIENTO 1 - 9 DE JULIO 1

Estadio: Centenario. Arbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco. Cuarto árbitro: Mariano Agli.

Sarmiento: Emilio Di Fulvio; Juan Solís, Franco Dominguez, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Diego Auzqui (63' Mariano Martinez), Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu y Juan Torres (63' Gonzalo Cañete); Daniel Salvatierra y Diego Nakache (80' Max Pared). Sup: Iván Gorosito, Nahuel Peloso, Nahuel Gómez, Fabrizio Palma, René Escobar y Lovan Roganovich. DT: Miguel Urbina.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín López, Maximiliano Aguilar (71' Matías Loboa), Brian Peralta (65' Agustín Costamagna) y Wilson Ruiz Díaz; Fernando Nuñez (87' Thiago Peñalba) y Maximiliano Ibáñez (65' Román Bravo). Sup: Joaquín Gómez, Franco Baudracco, Enzo Carignano y Augusto Baldasarre. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 16' gol de Ponce (S).

Segundo tiempo: 1' gol de Ruiz Diaz (9).



OTROS RESULTADOS

Gimnasia y Tiro 1 (Exequiel Narese) - Boca Unidos 0; Crucero del Norte 2 (Lautaro Soto y Gonzalo Melgarejo) - Juv. Antoniana 0; San Martín de Formosa 2 (Leandro Beterette y Ariel Vega) - Sol de América 0.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 21; Sol de América 18; Sarmiento 17; San Martín 16; Boca Unidos y J. Antoniana 15; Crucero del Norte 12; Central Norte 11; 9 de Julio 8.

Próxima fecha (13ª): Boca Unidos vs. Crucero; Sol de América vs. Gimnasia y Tiro; 9 de Julio vs. San Martín y Central Norte vs. Sarmiento. Libre: J. Antoniana.