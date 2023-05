Costamagna fue segundo en Concepción del Uruguay

Un buen fin de semana cerró el susanense José Luis Costamagna en Concepción del Uruguay, al finalizar en la segunda posición de la final de la Clase 2 en la cuarta fecha del Turismo Pista y con ese resultado subió al segundo puesto del campeonato. Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) resultó el vencedor en una jornada lluviosa que requirió del procedimiento de pista húmeda para la largada, con Nicolás Herrera dominando las acciones del inicio de la competencia, pero Lantella no lo dejó escaparse y superó al cordobés para ser el nuevo líder.

Mientras tanto José Luis Costamagna, Ezequiel Bosio y Yair Etcheveste se encolumnaron por detrás, conformando el primer quinteto. El poleman Herrera no logró afianzarse en la final y comenzó a perder posiciones mientras el líder balcarceño se hacía fuerte en el mando. Un despiste de Luciano Menocchio requirió el ingreso del Auto de Seguridad, pero nada hacía peligrar el dominio del Chevrolet Corsa negro, aunque Costamagna buscaba alterar esa afirmación.

Bosio se aferraba a la tercera colocación y una nueva neutralización llegaba cerca del final, producida por un despiste de Gastón Fontana. Tras el relanzamiento poco quedó por definir y algo que cambió fue el tercer puesto, que pasó a manos de Facundo Ríos, quien dio cuenta de Bosio para quedarse con el último escalón del podio.

La caída de la bandera a cuadros fue con Auto de Seguridad en pista, por un incidente protagonizado por José Bailone y Martín Abeledo. Lantella fue el primero en cruzar la meta y así festejó su primera victoria en la categoría. Costamagna y Ríos lo acompañaron en el podio y más atrás llegaron, Bosio, Etcheveste, Herrera, Agustín Martín, Martínez y Juan Palacio.

La próxima será la quinta fecha del Turismo Pista y tendrá como escenario al circuito de Toay, en La Pampa, el 11 de junio.

Clasificación final: 1) Santiago Lantella en 31m13s064, 2) José Luis Costamagna a 851 milésimas; 3) Facundo Ríos, 4) Ezequiel Bosio, 5) Yair Etcheveste, 6) Nicolás Herrera, 7) Agustín Martín, 8) Pablo Vazquez, 9) Juan Palacio y 10) Martín Criado. Por su parte, el rafaelino Ricardo Saracco se ubicó en el puesto 23 a 24s026 del ganador.

Campeonato: Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) con 80 puntos; José Luis Costamagna (VW Up) 64; Nicolás Herrera (VW Up) 62; José Bailone (Fiat Way) y Martín Leston (VW Up) 58,5.