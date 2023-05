La Remo brilló en el tributo a Charly García

Una multitud de rafaelinos y rafaelinas de distintas edades presenciaron “Nada que decir, Charly García”, el tributo que la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” le brindó a uno de los mejores artistas de nuestro país e ícono del rock nacional.

Con motivo de las inclemencias climáticas, el show que en principio se llevaría a cabo en "La Estación", tuvo lugar finalmente en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. A la función prevista para las 16:30, se le agregó otra a las 19:00 debido al éxito. En ambos horarios hubo una gran concurrencia, con todas las butacas ocupadas. Ni siquiera el clima pudo contra la fuerza musical y las ganas de La Remo para demostrar su pasión y talento en este espectáculo de primer nivel.



EL SHOW

El show comenzó con “Necesito tu amor”, un clásico del álbum Parte de la religión que salió a la venta en 1987 y que fue considerado por la crítica como uno de los trabajos más prolijos de Charly García. Posteriormente, los alumnos y alumnas de La Remo interpretaron “Buscando un símbolo de paz”, del mismo material discográfico.

El público se encendió con “Rezo por vos”, canción que Charly compuso junto al 'flaco' Luis Alberto Spinetta y que tocaron por primera vez en 1985. Hasta hoy es uno de los temas más conocidos y populares del rock argentino.

“Raros peinados nuevo” siguió en el tributo y emocionó a los más grandes que recordaron el álbum Piano bar, de 1984. Luego de los aplausos de pie, “Promesas sobre el bidet” y su “Calambres en el alma” siguieron con un impecable recital que conjugó una versión adaptada con músicos destacados de la ciudad que interpretaron a la perfección cada tema, entre ellos, Marcelo Actis, Claudio Duverne y Nacho Canavese. En voz estuvieron Carlos Alcaraz, Macarena Vera y Ana Clara Piovessano.

En la misma línea, La Remo interpretó “Los dinosaurios” de Clips modernos, un clásico del ´83, cuando la dictadura cívico-militar estaba en retirada. Debido a su letra se convirtió en un himno, considerada una metáfora de la última dictadura y las miles de personas detenidas y desaparecidas.

Yendo de la cama al living fue el primer álbum de estudio en solitario. Charly tenía 30 años y grabó el material en agosto de 1982, durante el último año de la última dictadura y finalizada ya la Guerra de Malvinas.

En el repertorio apareció “Pasajera en trance” del disco Tango que grabó con Pedro Aznar. “Inconsciente colectivo”, que cantaba con Mercedes Sosa, marcó otro punto de inflexión y emoción cuanto entonaron “ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que fueron los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más”.

“No voy en tren” elevó el ritmo y los coros del público dieron más fuerza a un tema símbolo de los ´80. Inmediatamente, surgieron las estrofas de “Me siento mucho mejor” con su letra “cuando tenías que estar, te echaste a correr. Lo que hiciste en mí, no tiene perdón. Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor”.

“Rasguñas las piedras” de Sui Géneris dio final luego del pedido de "otra más" por parte del público. La canción emocionó y trajo los más vívidos recuerdos con “por fin veo tus ojos, que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel”.

La Escuela Municipal de Música impresionó con “Demoliendo Hoteles”, un clásico con el que Charly abre las mayorías de sus presentaciones. Inmediatamente se escucharon las estrofas de “Cerca de la revolución”. El público coreó: “Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a crecer, yo sería tan feliz, tan feliz, en el mundo, que moriría arrodillado a tus pies”.

Las linternas de los celulares se encendieron y se movieron al compás como los encendedores a fines de los ´70 con “Seminare” de Serú Girán, el grupo conformado por Charly, Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro.



LA OVACIÓN

Un show, un recital, una puesta en escena, un marco de alegría y música que vale la pena volver a ver.

El público aplaudió de pie y ovacionó a los artistas que tras un breve descanso salieron a escena para otra función, porque con la primera no alcanzó para todos los que querían estar presentes en este recital de primer nivel.

De este modo, también se demuestra que dentro del repertorio académico que suelen manejar los alumnos de La Remo, puede haber este tipo de género más popular, que sin dudas, es un verdadero desafío que saben llevar adelante de manera comprometida y con excelencia. Tal como mencionó la directora de la Escuela Municipal de Música, Natalia Krilich, "generalmente se aborda un repertorio académico ya que la orientación de la institución es académica pero, en ocasiones y gracias a la oportunidad que nos brinda la Municipalidad de Rafaela, podemos contar con un espacio y una técnica adecuada para sonorizar este tipo de eventos. Si bien los alumnos tienen un paso por algunos talleres de música popular, estos eventos se presentan como verdaderos desafíos: tocar en un escenario de esta magnitud frente a más de tres mil personas”.

Además, durante el concierto se agradeció a la educación pública que posibilita el aprendizaje de toda la comunidad formando artistas completos.