Rodríguez Larreta se comprometió a bajar la inflación con equilibrio fiscal y sin emisión

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la ciudad de Rafaela, donde compartió una agenda con eje productivo junto a los diputados nacionales y precandidatos a gobernador y vice, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia que incluyó un encuentro con empresarios y productores agropecuarios en el Centro Comercial e Industrial.

“Cualquier inversión requiere una previsibilidad que hoy la Argentina no le puede dar a nadie”, lamentó Rodríguez Larreta pero, optimista, aseguró: “Con un rumbo claro y liberando a las fuerzas productivas del peso muerto del Estado, esta zona tiene todo para explotar”.

Confiado en que se convertirá en el próximo presidente, el actual jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responde a la prensa que "en nuestro gobierno vamos a...", aunque primero deberá derrotar en las elecciones primarias a su adversaria, Patricia Bullrich.

Rodríguez Larreta llegó el viernes por la noche a Rafaela para encabezar un encuentro de campaña en la Casa PRO de avenida Brasil, donde lo recibió el concejal Ceferino, Mondino, quien es el precandidato a intendente por el mismo espacio. Y después fue a cenar a Confitería Tres56, donde recibió el cariño de los asistentes e incluso se retrató a muchos que le pidieron una foto. "Es el pelado de la gente", bromeó uno de los hermanos Sassia al sintetizar el clima del momento.

El sábado, el precandidato presidencial comenzó junto a Pullaro con una reunión en la gremial empresaria, donde los recibió el presidente del Centro Comercial e Industrial, Mauricio Rizzotto. El precandidato a diputado provincial José Corral; el senador provincial, Felipe Michlig, el precandidato a concejal Alejandro Saione y el propio Mondino participaron del encuentro.

En este contexto, Rodríguez Larreta destacó que la principal preocupación que le compartieron los productores de la región fue “la incertidumbre que genera la Argentina de acá al lunes” debido a que no hay sistema de precios y a la enorme volatilidad del tipo de cambio. En esa línea, fue muy crítico del gobierno actual que “se ha ensañado contra la Argentina productiva, contra el sector agroganadero al que le ha extraído recursos para bancar su política en el conurbano bonaerense”, sostuvo.

Ante la consulta sobre cómo hará para reducir el gasto público y la emisión monetaria como forma de bajar la inflación sin afectar los presupuestos para obra pública y la asistencia social tan necesaria en una coyuntura de crisis socioeconómica, Rodríguez Larreta dijo que no habrá recorte en la inversión infraestructura y todo aquel que necesite un subsidio lo tendrá. Sin embargo, se pronunció a favor de implementar políticas de control y de eliminación de la intermediación de la política social.

Los dirigentes del CCIRR manifestaron que la resolución de la mayoría de los problemas que afectan al país exigen reformas integrales que requerirán, además, priorizar el ordenamiento del entorno macroeconómico. Al respecto, se planteó que para ello será necesario una política monetaria, fiscal y cambiaria que brinden previsibilidad, reduzcan la inflación, fomenten el ahorro en moneda local, promuevan el financiamiento de inversiones a largo plazo, disminuyan la presión tributaria y mejoren la calidad del gasto público.

Tras el encuentro con empresarios y productores, el jefe de Gobierno porteño brindó una conferencia de prensa en el Hotel Parra donde aseguró: “Santa Fe va a tener un rol protagónico como motor productivo y en la generación de empleo”. En tal sentido, remarcó que el mundo necesita alimentos y que la provincia y Argentina tienen “que ocupar ese espacio”.

Rodríguez Larreta describió al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como un “fracaso” y dijo que él va a bajar la inflación. Manifestó que para ello se requiere equilibrio fiscal el primer año y dejar de emitir dinero, la independencia del Banco Central por ley y duplicar exportaciones en 6 años, donde destacó la producción del sector agroalimenticio, la energía de Vaca Muerta, el litio y el cobre.

“Todo esto, acompañado por un desarrollo federal que potencie la producción y las industrias competitivas con tecnología incorporada. Por donde mires hay potencial”, subrayó en una amplia mesa que compartió con Pullaro, Mondino, Scaglia, Corral y al precandidato a senador por el departamento Castellano, Gonzalo Aira.

Sobre la inseguridad, el mandatario porteño destacó el rol de Pullaro y aseguró: “Yo me comprometo, desde el 10 de diciembre, a apoyar la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe”. Detalló que va a “inundar” el territorio de gendarmes, acompañar el “re fortalecimiento” de las fuerzas con recursos, tecnología y equipamiento. También aseguró que hay que “aislar a los capos narcos para que no manden sicarios desde las cárceles” y ocupar los cargos de la justicia federal.

Por su parte Pullaro agregó que la lucha contra el crimen organizado requiere “definición política para fortalecer la policía provincial y articulación con las fuerzas federales”. Sobre este último punto dijo que “lo vamos a hacer cuando Horacio sea presidente”.

Pullaro también asumió el compromiso de "no paralizar ninguna de las obras comenzadas por el gobierno de (Omar) Perotti en Rafaela y toda esta región". De paso aprovechó para criticar duramente a la gestión provincial, principalmente en lo que hace a la seguridad. Y dijo que incluso en Rafaela se observa un "alarmante aumento del delito predatorio y de la violencia".

Tras la conferencia de prensa, Rodríguez Larreta y Pullaro se dirigieron al cantero central ubicado frente al hotel para tomarse fotografías con candidatos de Rafaela y toda la región, que luego se compartieron en redes sociales. Entre tantos dirigentes se encontraban los candidatos a concejales del PDP rafaelino, Lisandro Mársico, Carla Boidi y Pablo Miassi, quienes luego compartieron sus fotos en redes. "Nosotros apoyamos a Maxi Pullaro en la elección de gobernador, en el departamento Castellanos estamos con Gonzalo Aira y en Rafaela respaldamos a Leo Viotti", sostuvo Mársico para definir el marco electoral de su espacio.