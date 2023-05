El domingo será local frente a Mitre

El siguiente compromiso de Atlético de Rafaela será el domingo 28 de mayo, cuando reciba en el Monumental a Mitre de Santiago del Estero. Ese partido fue programado para las 18 horas, en el marco de la decimosexta fecha.

De tal modo, luego le quedará solamente para cerrar la primera rueda el enfrentamiento frente al puntero Chacarita Juniors, en San Martín. Cabe acotar que al cabo de la rueda inicial los clubes quedarán habilitados para realizar dos incorporaciones, aunque existiría la posibilidad de ampliar ese número. También, lógicamente, podrían darse bajas por desvinculaciones algo de lo que seguramente puede haber mayores precisiones con el paso de los días.

En materia de incorporar, la Crema apuntaría los cañones a la parte ofensiva.



OTROS RESULTADOS

Zona A: Nueva Chicago 3 (Cáceres, Naya y Bergara, de penal) - Almirante Brown 0; Temperley 3 (Ayunta, Cucchi y Reinhart) - Güemes 3 (Casa y Maggi -2-); San Telmo 3 (Bondancer -2- y Laborda) - Patronato 1 (Russo); Almagro 0 - Gimnasia de Mendoza 0; Agropecuario 3 (Moreno, Inhitz en contra y Diellos) - Alvarado 1 (Gularte) y Defensores Unidos 0 - San Martín de San Juan 0.

Hoy jugarán: a las 15 Brown de Puerto Madryn vs. Flandria y a las 16 San Martín de Tucumán vs. Dep. Morón.

Zona B: Aldosivi 1 (Cervera) - Riestra 1 (Romero); Tristán Suárez 0 vs. Quilmes 0; Independiente Rivadavia 1 (Arce) vs. Dep. Madryn.

Hoy a las 14 jugarán Chacarita vs. Brown de Adrogué; 15.30 Mitre vs. Estudiantes de Caseros y Maipú vs. Villa Dálmine.