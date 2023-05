Resistencia y el goleador que volvió

Como se dice habitualmente en el fútbol, después de un tropezón hay que levantarse rápido. Atlético de Rafaela lo logró en Resistencia ante el último de la Zona B, en un partido complicado por una cancha pesada debido a la lluvia. Si bien no pudo imponer las diferencias que marcaban la tabla, en un momento clave del encuentro hizo valer la jerarquía de sus individualidades para traerse los tres puntos.

En el primer tiempo el local empezó a mostrar cierto desequilibrio por el sector izquierdo, donde Silva cada vez que tomaba la pelota trataba de encarar, contando con el apoyo de Maccari para complicar a Portillo. Pero Chaco For Ever también se las ingeniaba para llegar con pelotazos para Romero, que le bajaba la pelota a sus compañeros que llegaban de frente para aprovechar la segunda jugada.

Lo de Atlético era recuperar y buscar casi de manera directa por los extremos algún desequilibrio de Laméndola o de Delgadillo. Una buena jugada fue generada con un pase filtrado de Soloa, donde la pelota le terminó quedando a Albertengo cara a cara con Canuto, pero llegó justo Barbieri cuando el juvenil quería rematar. La otra oportunidad de la Crema en esos 45' iniciales fue con un remate de Lago desde la media luna, donde Canuto se lució volando hacia su izquierda para contener.

De su parte, Peano trabajó bastante. La chance más clara del local fue en un mano a mano en que Bogado no pudo con el arquero visitante.

Para el complemento, los dos regresaron con ganas de ir por más y el partido se hizo de ida y vuelta. Peano volvió a lucirse llegando justo ante un pase de Silva en que Molina entraba por el medio del área para definir, y del otro Lago no tuvo precisión de frente al arco tras desborde de Delgadillo.

Antes de los 10 minutos, Medrán ordenó el ingreso de Bieler por Albertengo y de Fissore por Soloa, que estaba amonestado y se había salvado de la expulsión. Y el Taca en una de las primeras que tuvo volvió al gol, sin dudas un gol que no fue uno más porque fue en el primer partido que iba al banco en la temporada. Luego de una buena jugada de Laméndola el Taca entró por el segundo palo y solo tuvo que empujar la pelota para convertir, algo que no hacía desde la novena fecha -de penal- ante Estudiantes.

El tanto fue muy oportuno porque For Ever estaba arreciando en su intento por controlar el partido, y desde ese momento el equipo de Medrán se mostró más seguro y mejor plantado. El ingreso de Llama le dio un poco más de control, siempre sostenido por la seguridad de Peano que cuando era llamado a intervenir respondía con acierto.

Si bien en el final el conjunto de Osella buscó mucho por arriba, la Crema pudo resistir con orden y se terminó trayendo tres puntos fundamentales para seguir en los primeros puestos.



CHACO FOR EVER 0 - ATLETICO 1

Estadio: "Juan A. García".

Árbitro: Andrés Gariano. Asistentes: Matías Bianchi y Daniel Zamora. Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Juan Galetto (84' Claudio Vega), Gino Barbieri, Emir Faccioli y Leandro Allende; Emiliano Bogado (68' Claudio Villagra), David Valdez, Mateo Maccari (68' Enzo Bruno) y Nicolás Silva; Cristian Ibarra (42' Joaquin Molina) y Matías Romero (68' Jonathan Dellarosa).Sup: Luciano Silva, Lucas Fernández, Facundo Monteseirin, Emanuel Diaz. DT: Diego Osella.

ATLETICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola (76' Federico Torres), Facundo Soloa (54' Matías Fissore) y Nicolás Delgadillo; Alex Luna (64' Cristian Llama); Ignacio Lago (76' Gonzalo Ríos) y Gino Albertengo (54' Claudio Bieler). Sup: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Matías Olguín y Valentín Luciani. DT: Ezequiel Medrán.

Segundo tiempo: a los 20' gol de Bieler (AR).

Amonestados: Maccari, Allende (CFE), Soloa y Laméndola (AR).