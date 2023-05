El acto del 25 en Plaza de Mayo aglutina toda la atención del FdT

Justo a un mes del cierre de listas, el Frente de Todos se prepara para dar el próximo jueves 25 una masiva muestra de unidad en la Plaza de Mayo, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como única oradora de un acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, al que también convocó el presidente Alberto Fernández.

Bajo el lema #NestorNosUne, las distintas corrientes de la coalición oficialista se fueron sumando a la convocatoria, que tiene un objetivo de recordación histórica pero que al mismo tiempo se convertirá en una jornada clave para el oficialismo, en momentos de definiciones electorales estratégicas.

Tras una semana intensa por los congresos del PJ nacional y bonaerense, quizá más aún de la que se preveía debido a la carta de Cristina Kirchner en la que reafirmó su decisión de no ser candidata y a su posterior reaparición en un estudio de TV para dar una entrevista luego de 6 años, las expectativas quedaron puestas en el discurso que la propia expresidenta dará el próximo 25.

Al ser consultada sobre cuál sería su respuesta cuando en esa concentración popular comience a escucharse el cántico 'Cristina Presidenta', la titular del Senado se limitó a responder: "Van a tener que ir a la Plaza. No lo voy a decir ahora".

En relación con dicho evento, y pese a las diferencias, Alberto Fernández convocó "a todas y todos" a acercarse a la Plaza de Mayo para conmemorar el vigésimo aniversario de la asunción al gobierno de Néstor Kirchner y escuchar, según resaltó, "a su compañera de vida, Cristina Fernández de Kirchner".

El jueves, en su visita al canal de noticias C5N que marcó picos de rating de 11 puntos, la Vicepresidenta ratificó su centralidad a la hora del reordenamiento del FdT y en el diseño de la estrategia para unos comicios que, según ella misma marcó, "serán de tercios" y en los que "lo importante es el piso y no tanto el techo" porque el objetivo, dijo, es "entrar en el balotaje". Allí pronunció dos frases que fueron retomadas por dos posibles aspirantes a ser candidatos presidenciales como son el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

"Espero que los hijos de la generación diezmada tomen la posta", dijo la Vicepresidenta, tras lo cual De Pedro, cuyos padres fueron detenidos-desaparecidos por la última dictadura, levantó aun más el perfil mediático, continuó con sus recorridas por el conurbano bonaerense y sostuvo que pertenece a "una generación de la esperanza, la cual está tomando protagonismo".

En tanto, Massa organizó ayer de urgencia una cumbre del Frente Renovador, el espacio político que él mismo lidera y que forma parte del FdT, para fijar su postura de cara a las negociaciones sobre la estrategia electoral y la posibilidad de que haya competencia interna en las PASO.

"No soy de los que se asustan frente a un desafío. Cuando había que agarrar la papa caliente, muchos de los que hoy se pasean por los canales de televisión hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. Nosotros nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo", se diferenció Massa.

Al cerrar el encuentro con los dirigentes del FR, el titular del Palacio de Hacienda pidió que el PJ "siente a la mesa del Frente de Todos a gobernadores e intendentes para discutir la mejor estrategia electoral" y envió un sutil mensaje a la interna del FdT al advertir que el próximo 10 de junio el congreso de su agrupación política decidirá si se queda formando parte de la coalición o si se retiran del frente. (Télam)