Responsabilidad fiscal y transparencia, los consejos para la clase gobernante

Apuntar a la responsabilidad fiscal y la transparencia fueron las principales recomendaciones de especialistas durante un seminario organizado por la Asociación de Presupuesto Público (ASAP) en Mendoza. Tras cuatro jornadas con exposiciones que tuvieron el foco puesto en Responsabilidad fiscal, finanzas públicas sostenibles, energías limpias y gestión financiera verde, llegó a su fin el Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado por la ASAP y el Gobierno de Mendoza.

En lo que fue la última jornada del evento, se presentaron Aída Kemelmajer, exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que expuso sobre Logros y desafíos en materia de Justicia; y Rubén Berenblum, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas-UBA, quien hizo lo propio desde una Perspectiva de la historia económica.

En tanto, el ultimo panel del Seminario estuvo a cargo del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que disertó sobre Responsabilidad fiscal y transparencia, y contó su experiencia municipal.

El historiador destacó que, para lograr una Gestión fiscal responsable es necesario desarrollar gastos cuidados y balanceados como punto de partida, y buscar las formas de obtener ingresos tributarios virtuosos con el desafío de sortear el contexto inflacionario y ganar en libertad de acción, para no depender de niveles más altos y la discrecionalidad.

En ese sentido volvió a pedir por una coparticipación más equilibrada donde Buenos Aires reciba una porción más justa respecto de lo que aporta (recibe 25% vs 37% de aporte) y se pueda derramar de una forma más eficiente al Conurbano.

"Hoy Tres de Febrero está en el puesto 133 de 136 municipios que recibe menor coparticipación per cápita", cerró Valenzuela.

Luego, Ricardo Gutiérrez, exsecretario de Hacienda de la Nación, analizó las cuentas públicas, los estándares internacionales y la transparencia fiscal.

Tras estos paneles, se realizó el acto de clausura que estuvo a cargo de las autoridades de ASAP y de la Provincia de Mendoza. El presidente de ASAP, Gonzalo Lecuona, dijo: "Los temas fueron tratados con un nivel altísimo, la participación, las preguntas, el debate en cada uno fue enorme. El tema central es el de responsabilidad fiscal y transparencia. En el periodo de elecciones, que se está discutiendo el equilibrio de la economía, la responsabilidad fiscal del Estado y lo hemos tratado afortunadamente en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal".

"También hemos trabajado un tema central para Mendoza, que es el tema de la energía, y le hemos dado un enfoque orientado esencialmente a las energías limpias, sobre todo haciendo énfasis en el enorme potencial que tiene Argentina", señaló.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quién expuso en la tercer jornada sobre finanzas públicas sostenibles, destacó que "han sido jornadas en las que se han abordado muchísimos temas y en el que Mendoza trata, una vez más, de ser un norte en el marco de la institucionalidad y la responsabilidad fiscal y de la energía. Son tres temas que se han abordado transversalmente en el seminario, también agregando un homenaje a los 40 años de democracia". (NA)