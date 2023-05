Unión de Sunchales juega en Chivilcoy

Unión de Sunchales, entonado por la victoria ante Sportivo Las Parejas, visitará este domingo desde las 15.30 a Independiente de Chivilcoy por la duodécima fecha de la Zona 3 del Federal A. El árbitro será Jonathan Correa, de Córdoba.

El elenco dirigido por Cristian Molins viene de dos victorias consecutivas y transita el mejor momento del torneo, aunque en este encuentro no podrá contar con Gonzalo Schonfeld por suspensión.

Resto de la fecha: a las 15.30 El Linqueño vs. Defensores de Belgrano, Bruno Amiconi; Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig, Fernando Marcos; y a las 17 Sp. Las Parejas vs. Sp. Belgrano, Ezequiel Luciano.

Posiciones: Douglas Haig 20 puntos; Sp. Las Parejas 19; Independiente 17; Sp. Belgrano 16; El Linqueño 15; Unión 14; Gimnasia y DEPRO 8; Defensores de Villa Ramallo 6.