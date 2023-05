La gran expectativa por el otro finalista del Apertura

Si el tiempo lo permite, este domingo tendrá continuidad la novena y última fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. El epicentro del interés estará en la definición de la Zona A, donde llegan igualados Libertad de Sunchales y Sportivo Norte, siendo los únicos con chances de ganar el grupo y enfrentar a Ben Hur (que se quedó con el grupo B) en la final. Si ambos ganan o empatan, jugarán un partido de desempate.

Desde las 15.30 en Barranquitas, el Negro recibirá al Deportivo Ramona, que viene de darle una mano en la fecha pasada al empatarle a Libertad. Por su parte en el mismo horario, el Cañonero será anfitrión de Argentino de Vila, de buena campaña.

Este es el detalle de la programación: Zona A: a las 14 hs Reserva y 15.30 hs. Primera, Sportivo Norte vs. Deportivo Ramona (Silvio Ruiz); Libertad de Sunchales vs. Argentino de Vila (Ariel Gorlino). A las 15 en Reserva y 16.30 en Primera, Deportivo Josefina vs. Deportivo Aldao (Franco Ceballos). Cabe recordar que la fecha concluirá en la Zona B el miércoles 24 con el partido entre Brown de San Vicente y Atlético María Juana (20.30 y 22).



PRIMERA B

Este domingo se jugará la octava fecha del Apertura, donde en la Zona Norte se destaca el duelo de líderes entre Independiente de Ataliva y Juventud de Rafaela. En la Sur, el puntero Talleres de María Juana visitará a La Trucha de Frontera.

Esta es la programación: Zona Norte, a las 10 Reserva y 11.30 Primera, Dep. Bella Italia vs. Independiente de San Cristóbal (Brian Celiz); a las 14.15 hs. Reserva y 15.45 hs. Primera, Sportivo Aureliense vs. Moreno de Lehmann (José Dominguez); 14 Reserva y 15.30 Primera, Independiente de Ataliva vs. Atlético Juventud (Claudio González); Belgrano de San Antonio vs. Tiro Federal de Moisés Ville (Rodrigo Pérez); San Isidro de Egusquiza vs. Deportivo Susana (Ayrton Isasa). Libre: Sportivo Roca.

Zona Sur: 10 Reserva y 11.30 Primera, Defensores de Frontera vs. Libertad Estación Clucellas (Sebastián Yori); 14.00 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera, San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra FC (Fabio Rodriguez); Sportivo Santa Clara vs. La Trucha FC (Leandro Aragno); Talleres de María Juana vs. La Hidráulica (Mauro Cardozo) y Atlético Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo (Darío Suárez). Libre: Juventud Unida de Villa San José.



FUTBOL FEMENINO

Cancha: Club Deportivo Susana: 1er partido Sub 14 a las 10,00 Hs. 9 de Julio vs Argentino de Humberto; 2do partido Sub 14 a las 11,15 Hs. Bochófilo Bochazo vs Atlético de Rafaela; 3er partido Primera a las 12,30 Hs Libertad Sunchales vs Atlético de Rafaela; 4to partido Primera a las 14,15 Hs. Deportivo Susana (Blanco) vs Deportivo Susana (Verde).