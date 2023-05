9 de Julio quiere prolongar su recuperación en Chaco

Con el aliciente de haber sacado cuatro puntos de los últimos seis, pero fundamentalmente con la satisfacción de la victoria entre semana como local ante Central Norte de Salta, 9 de Julio visitará este domingo a Sarmiento de Resistencia. El partido se disputará esta tarde desde las 18 en el estadio Centenario, con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers en el marco de la duodécima fecha de la Zona 4 del Federal A.

El elenco juliense tratará de cumplir con su materia pendiente de poder sumar como visitante, algo que no pudo conseguir en los cuatro encuentros que jugó en esa condición en la primera rueda. Esta parece ser una buena oportunidad, a partir del factor anínimo por los tres puntos obtenidos en el Soltermam, pero también porque su rival entró en una cierta crisis que derivó en la salida del entrenador Leonardo Fernández, reemplazado de manera interina por Miguel Urbina, ex jugador de 9 de Julio cuando disputaba el Argentino A.

Esta fue la primera ocasión en que el factor físico por el desgaste de jugar entre semana y viajar le ocurre a 9 de Julio, un tema que tiene su trascendencia en una zona donde el elenco rafaelino tiene muchos kilómetros que recorrer en este tipo de circunstancias. Por eso el DT Maximiliano Barbero priorizará el once con quienes estén en la mejor condición física.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Centenario.

Horario: 18.

Arbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco. Cuarto árbitro: Mariano Agli.

Sarmiento: Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Fernando Ponce, Luciano Lapetina; Mariano Martínez, Matías Mansilla, Diego Auzqui; Gonzalo Cañete, Daniel Salvatierra y Diego Nakache. DT: Miguel Urbina.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín López, Maximiliano Aguilar, Brian Peralta y Wilson Ruiz Díaz; Fernando Nuñez y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



LOS DEMAS PARTIDOS

Desde las 16 jugarán hoy: San Martín de Formosa vs. Sol de América, Enzo Silvestre; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Boca Unidos, Mauricio Martín; y Crucero del Norte vs. Juventud Antoniana, Francisco Acosta. Libre: Central Norte.

Posiciones: Sol de América y Gimnasia y Tiro 18 puntos; Sarmiento 16; Boca Unidos y Juventud Antoniana 15; San Martín 13; Central Norte 11; Crucero del Norte 9; 9 de Julio 7.