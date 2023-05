Trabajosa victoria de Argentina

Argentina venció 2-1 a Uzbekistán, en Santiago del Estero, en un partido válido por la primera fecha del Mundial Sub 20 jugado ayer. Makhmudjon Makhamadjonov había abierto la cuenta para el equipo asiático, a los 23 minutos pero, tres minutos después, Alejo Veliz empató el partido para la "Albiceleste". A los 41, Valentín Carboni le dio la ventaja a la Argentina.

El equipo de Javier Mascherano continuará su camino en el torneo cuando se enfrente el martes venidero a Guatemala, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que Uzbekistán se enfrentará a Nueva Zelanda en el mismo recinto.

Esta es la síntesis: Árbitro: François Letexier (Francia).

Argentina: Federico Gómes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone (Federico Redondo), Mateo Tanlongo (Gino Infantino), Valentín Carboni (Ignario Miramón); Matías Soulé (Luka Romero), Alejo Véliz (Ignacio Maestro Puch) y Brian Aguirre. DT: Javier Mascherano. .

Uzbekistán: Otabek Boymurodov; Diyorbek Ortikboev (Shakhzod Akramov), Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov; Zafarmurod Abdirakhmatov, Bekhruz Askarov, Sherzod Esanov (Nodirbek Abdurazzoqov), Makhmud Makhamadzhonov; Umarali Rahmonaliyev, Abbosbek Fayzullayev y Pulatkhuzha Kholdorkhonov (Rustam Turdimuradov). DT: Ravshan Khaydarov.

Goles en el primer tiempo: 23m. Makhmud Makhamadzhonov (U); 26m. Alejo Veliz (A); 41m. Valentín Carboni (A) .



OTROS RESULTADOS

Por el grupo de Argentina, Nueva Zelanda le ganó a Guatemala por 1 a 0 en Santiago del Estero, mientras que Estados Unidos superó 1 a 0 a Ecuador en San Juan, donde además Eslovaquia goleó 4 a 0 a Fiji. Estos dos últimos encuentros por el Grupo B.



PARTIDOS PARA HOY

A las 15:00 Israel vs Colombia en el Estadio de La Plata (Grupo C) y Nigeria vs República Dominicana en el Estadio de Mendoza (Grupo D). A las 18:00 Senegal vs Japón en La Plata (Grupo C) e Italia vs Brasil en Mendoza (Grupo D).