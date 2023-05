CRAR lo perdió en la patada del final

Bajo la llovizna, el Círculo Rafaelino de Rugby sufrió su primera derrota de local este sábado en el torneo de Segunda División del TRL. En uno de los partidos de la décima fecha, cayó ante Tilcara de Paraná por 21 a 20 luego de ir ganando 17 a 0 al cabo del primer tiempo. En el último instante del encuentro sufrió un try y una conversión que lo dejaron sumando solo un punto para la tabla. De esta manera, ahora vuelve a compartir el liderazgo con Los Caranchos de Rosario.

En el contexto de un encuentro donde fue difícil desarrollar un juego normal debido a la cancha mojada y la pelota incómoda, que obligó a usar el pie más de lo habitual, el equipo rafaelino pudo establecer una buena ventaja en el primer período con los tries de Mandrille y Gastón Kerstens.

Pero en el segundo tiempo reaccionó el elenco entrerriano, aprovechó un pasaje de inferioridad numérica del Verde y faltando pocos minutos se puso en partido. La fortuna esta vez no jugó a favor del local porque un penal de Santiago Kerstens pegó en el palo y salió, mientras que la conversión entrerriana se metió luego de dar en la H.

La formación dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón fue con Juan Ghizzoni, Pedro Ambort y Gabriel Morales; Juan Cruz Karlen y Mariano Ferrero; Gastón Kerstens, Julián Clemenz y Manuel Mandrille; Ricardo Brown y Pablo Villar; Esteban Appo, Nicolás Imvinkelried (c), Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Luego ingresaron Tiziano Hang por Ghizzoni, Martín Barberis por Ambort, Agustín Cesano por Brown, José Francone por Clemenz, Juan Rosales por Morales.

Los puntos de CRAR fueron en el primer tiempo con tries de Mandrille a los 18 minutos y Gastón Kerstens a los 39, convertidos por Santiago Kerstens, y un penal del propio S.Kerstens a los 23. En el segundo tiempo, el mismo jugador sumó otro penal a los 4 minutos.



LOS DEMÁS RESULTADOS

Alma Juniors de Esperanza 19 - Provincial 3; Los Caranchos 34 - La Salle 27; Jockey de Venado Tuerto 83 - Universitario de Santa Fe 12. Libre: Logaritmo.

Posiciones: CRAR y Los Caranchos 35 puntos; Jockey 34; Alma Juniors 29; La Salle y Tilcara 23; Logaritmo 10; Provincial 5 y Universitario 0.

Próxima fecha (11ª): Tilcara vs. Jockey VT; La Salle vs. CRAR; Provincial vs. Los Caranchos y Logaritmo vs. Alma Juniors. Libre: Universitario.