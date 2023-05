Desde el 15 a este domingo 21 de mayo, se celebra la Semana mundial del parto respetado. Este año el lema es “Salud es parir libre de violencias”. En este sentido, se llevó adelante en el Centro de Día Oeste una charla sobre parto respetado.

La Licenciada en Obstetricia, Eugenia Beverinotti, a cargo de los cursos de preparación para la maternidad, comentó: “Esta es la semana del parto respetado. Tratamos de promover esta actividad que hacemos todos los martes, en diferentes Centros de Salud y en el Hospital. Lo damos en barrio Italia, en el CAPS 8, en el Virgen del Rosario, Fátima y en el Barranquitas”. “Es de suma importancia que toda la ciudad de Rafaela, tanto del espacio público como privado, sepan de que la charla está al alcance y es totalmente gratuita. Está buenísimo porque aparte de hablar de un montón de temas, siempre tratamos de salvar cualquier duda que haya respecto al embarazo, sobre todo, los signos de alarma, cuándo consultar, el trabajo de parto, los derechos que tienen los pacientes durante el trabajo de parto, en el parto y, sobre todo, también en la cesárea”, detalló. “Hablamos sobre la lactancia, el posparto, el puerperio, que es una parte, la verdad que importantísima de abarcar, porque no solamente implica la parte obstétrica sino también la parte psicológica de la paciente. Finalmente hablamos sobre los cuidados del recién nacido, en esto nos da una mano la neonatóloga que trabaja en el hospital y hace las recepciones”, sumó. “Invitamos a todas las embarazadas y las esperamos para que puedan participar, es un placer acompañarlas”, cerró Beverinotti.

Por su parte, Georgina, quien participó de la charla, dijo: “Vine a la charla, la vi por las redes y me interesó saber un poco más sobre cómo es un parto respetado. Estoy contenta porque me voy con más información como para poder tomar una decisión en el momento que suceda el parto”. “Estas charlas son importantes porque cuanta más información tenés, más posibilidades tenés de tomar una u otra decisión, así que me voy tranquila con la información que recibimos”, finalizó. La actividad estuvo organizada por el servicio de Obstetricia y Voluntariado del Hospital “Doctor Jaime Ferré" y acompañó el Centro de Atención a la Mujer Embarazada y el Niño por Nacer (C.A.M.E.N.N.), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio. Además estuvo presente el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti y el director del Hospital, Emilio Scarinci.